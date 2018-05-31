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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
31.05.2018 - 23:18, Son Güncelleme:

Hesaplaşmayı küçümseyen ihanet eder

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Hesaplaşmayı küçümseyen ihanet eder

Aziz Yıldırım, camiada 3 Temmuz’da kulübe zarar verenlerle hesaplaşmayı küçümseyenlere prim verilmemesini isteyerek, “Bilmelisiniz ki bu düşünce içinde olanlar kulübümüze ve sizlere açıkça ihanet etmektedir” dedi.

FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün hayatına yönelik saldırının ve etkilerinin camiaya mensup kişilerce normalleştirilmeye çalışılmasının üzücü ve düşündürücü olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi dergisinin haziran ayı sayısındaki yazısında Yıldırım, “Maddi olarak sorulacak hesap milyar Türk Liraları’nı aşmaktadır. Asla hesaplaşma sürecini küçümseyenlere, ötelemek isteyenlere, süreci normalleştirmek isteyenlere prim vermeyin. Bilmelisiniz ki; bu düşünce içinde olanlar kulübümüze ve sizlere açıkça ihanet etmektedir”
diye konuştu.

FENERBAHÇE HALKIN TAKIMIDIR

Yıldırım, sadece ‘1 Milyon Üye’ projesinin sürdürülmesi halinde bile kulübün ekonomik ve idari bağımsızlığını sonsuza kadar muhafaza edeceğini söyledi. Yıldırım, “Fenerbahçe tarihin hiçbir döneminde hiçbir siyasi partinin, sosyal ve dini oluşumların egemenliğinde olmadığı gibi hiçbir sermaye grubunun da ekonomik egemenliği altında olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. F.Bahçe’nin sahibi halktır ve bu hep böyle kalacaktır. Gelinen noktada artık 2010-11 sezonundaki güçlü yapılanmamızı sağlayacak koşulların oluştuğunu söyleyebiliriz” dedi.

GELECEKTE FUTBOLCU İHRAÇ EDECEĞİZ

- Yıldırım, projelerini de şöyle sıraladı: “Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi, sportif ve mali yapıların omurgası olacaktır. Avrupa’da futbol akademisi konusunda en yetkin bir isimle anlaşma sağlandı. Kulübümüz, öz kaynaklarından üretilmiş ve aynı ekolle eğitim almış futbolcuları istihdam ederek dışa bağımlılığı minimuma indirmiş olacak. Futbolcu ihracıyla da büyük gelirin sahibi olacaktır. Böylece sportif başarının sürekliliği ve güçlü mali yapının kalıcı bir şekilde sağlanması mümkün olabilecek.”

YILDIRIM BUGÜN 1907 DERNEĞİ’NDE

- AZİZ Yıldırım bugün 1907 Fenerbahçe Derneği’nde konuşacak. Aziz Yıldırım bilindiği gibi 1907 Fenerbahçe derneği üyesi. Lakin dernek Ali Koç’un 14 yıllık başkanlığı nedeniyle bu isme yakın bir kurum olarak biliniyor.1907 Fenerbahçe derneği üyesi. Lakin dernek Ali Koç’un 14 yıllık başkanlığı nedeniyle bu isme yakın bir kurum olarak biliniyor.

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