Hesaplar kapatıldı! 4 milyon euro...
Beşiktaş’ta alacakları ödenmediği için FIFA’ya şikayette bulunan Ricardo Quaresma ve Domagoj Vida’nın hesapları kapatıldı.
Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman, iki oyuncunun zamanı geçmiş alacaklarının kapatılması için harekete geçti. Kredi kaynağı temin eden Orman, Querasma’ya 3 milyon Euro, Vida’ya da 1 milyon Euro ödemenin yapılmasını sağladı.
İki oyuncunun FIFA’ya gitmesi yönetimde büyük rahatsızlık yaratmıştı. Medyaya yansıyan haberler üzerine Quaresma, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul’a döndüğünde gerçekleri açıklayacağını söylemişti.
Quaresma yeni sezonda 1 milyon 750 bin Euro, Vida da 3 milyon Euro garanti ücret alacak. İkilinin yıllık maliyeti 4.7 milyon Euro. Quaresma’nın sözleşmesi Mayıs 2021’de, Vida’nın ise Mayıs 2022’de sona erecek.
Siya beyazlı yönetim her iki oyuncu için de iyi teklifler gelmesi halinde satılmalarına sıcak bakıyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle