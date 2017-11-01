C Grubu’nda mücadele eden Hoffenheim, saat 19.00’da 1 puanla son sırada bulunan Medipol Başakşehir’le karşılaşacak. Hoffenheim ise bu maçta alacağı galibiyetle puanını 6’ya çıkarıp bir üst tura çıkma hesabı yapıyor. Alman ekibi galip gelirse tur için şansını son iki maça kadar sürdürecek. Kaybetmesi durumunda ise gruptan çıkma şansı zora girecek.

Almanların diğer temsilcisi Köln ise saat 21.05’te BATE Borisov ile kendi sahasında oynayacak. H Grubu’nda son sırada yer alan Köln tüm maçlarında yenildiği için henüz puanı bulunmuyor. Bir üst tura çıkabilmesi için karşılaşmadan galip ayrılması gerekiyor. Aksi taktirde 25 yıl sonra girdiği UEFA Avrupa Ligi’ne havlu atacak.

J grubunda mücadele eden bir diğer Alman ekibi Hertha Berlin ise grup ikincisi Zorya ile saat 21.05’te deplasmanda oynayacak. Hertha Berlin’in gruptan çıkması mucizelere bağlı.