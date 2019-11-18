Hertha Berlin'den Nwakaeme'ye teklif! Trabzonspor...
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme'ye Bundesliga'dan teklif geldi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da futbolculara transfer teklifleri gelmeye başladı. Bordo mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izlerken, Nwakaeme'ye sürpriz bir teklif geldi. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Nijeryalı oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çaldı.
HERTHA BERLIN DEVRE ARASINDA TRABZONSPOR'UN KAPISINI ÇALACAK
Trabzonspor'un son 2 sezondur en önemli silahlarından biri olan Nwakaeme, Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 2018 - 2019 sezonunun sonunda Başkan Ağaoğlu tarafından Almanya Bundesliga'dan teklif geldiği açıklanan ancak takımdan ayrılmaması için yeni sözleşme imzalanan Nijeryalı oyuncunun maaşı 1,5 Milyon Euro'ya yükseltilmişti. Nwakaeme'nin eski sözleşmesinde 4 Milyon Euro olan serbest kalma maddesi de 6 Milyon Euro olarak güncellenmişti.
Asist Analiz'in haberine göre; 30 yaşındaki oyuncunun uzun süredir Hertha Berlin tarafından izlenildiği öğrenilirken, Bundesliga ekibinin devre arasında Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için Trabzonspor'a teklif yapacağı bildirildi.
NWAKAEME'YE GELEN İLK TEKLİF 3,5 MİLYON EURO
Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Hertha Berlin'in Trabzonspor'a yaptığı ilk teklif 3,5 Milyon Euro. Trabzonspor yönetimi Nwakaeme'yi bu bedelle satmayı düşünmese de Alman ekibiyle pazarlık masasına oturacak. Hertha Berlin'in sezon sonunda 31 yaşına girecek futbolcu için 6 Milyon Euro'luk bonservis bedelini fazla bulduğu belirtilirken Nwakaeme karşılığında Trabzonspor'a bonservis + takas oyuncu teklifi yapabileceği öğrenildi.
Trabzonspor'un başarılı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 11 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. Nijeryalı oyuncu bu sezon ise 3 gol ve 4 asistle oynuyor.
AVRUPA'NIN DEVLERİ UĞURCAN ÇAKIR'I İZLİYOR
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izliyor. Son olarak Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçta şans bulan Uğurcan'ın adı Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter ve Schalke gibi kulüplerle anılıyor. Geçtiğimiz günlerde Uğurcan'ın bu külüpler tarafından izlenildiği oyuncunun menajeri tarafından da doğrulanırken Trabzonspor'un 23 yaşındaki kaleci için en az 20 Milyon Euro talep edeceği öğrenildi.
HALİL DERVİŞOĞLU: TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLABİLİR
Sezon başında adı Trabzonsporla anılan ancak maddi koşullarda anlaşılamaması sebebiyle transferi gerçekleşmeyen Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'u takip ettiğini söyleyen genç oyuncu, "Ben Trabzonluyum ve Trabzonspor izliyorum. İyi performans gösterdikleri için mutluyum. Daha iyi olmalarını da isterim. Bu kadronun şampiyon olabilecek bir kadro." ifadelerini kullandı.
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