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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.11.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Hertha Berlin'den Nwakaeme'ye teklif! Trabzonspor...

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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme'ye Bundesliga'dan teklif geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da futbolculara transfer teklifleri gelmeye başladı. Bordo mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izlerken, Nwakaeme'ye sürpriz bir teklif geldi. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Nijeryalı oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

HERTHA BERLIN DEVRE ARASINDA TRABZONSPOR'UN KAPISINI ÇALACAK

Trabzonspor'un son 2 sezondur en önemli silahlarından biri olan Nwakaeme, Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 2018 - 2019 sezonunun sonunda Başkan Ağaoğlu tarafından Almanya Bundesliga'dan teklif geldiği açıklanan ancak takımdan ayrılmaması için yeni sözleşme imzalanan Nijeryalı oyuncunun maaşı 1,5 Milyon Euro'ya yükseltilmişti. Nwakaeme'nin eski sözleşmesinde 4 Milyon Euro olan serbest kalma maddesi de 6 Milyon Euro olarak güncellenmişti.

Asist Analiz'in haberine göre; 30 yaşındaki oyuncunun uzun süredir Hertha Berlin tarafından izlenildiği öğrenilirken, Bundesliga ekibinin devre arasında Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için Trabzonspor'a teklif yapacağı bildirildi.

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NWAKAEME'YE GELEN İLK TEKLİF 3,5 MİLYON EURO

Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Hertha Berlin'in Trabzonspor'a yaptığı ilk teklif 3,5 Milyon Euro. Trabzonspor yönetimi Nwakaeme'yi bu bedelle satmayı düşünmese de Alman ekibiyle pazarlık masasına oturacak. Hertha Berlin'in sezon sonunda 31 yaşına girecek futbolcu için 6 Milyon Euro'luk bonservis bedelini fazla bulduğu belirtilirken Nwakaeme karşılığında Trabzonspor'a bonservis + takas oyuncu teklifi yapabileceği öğrenildi.

Trabzonspor'un başarılı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 11 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. Nijeryalı oyuncu bu sezon ise 3 gol ve 4 asistle oynuyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİ UĞURCAN ÇAKIR'I İZLİYOR

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izliyor. Son olarak Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçta şans bulan Uğurcan'ın adı Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter ve Schalke gibi kulüplerle anılıyor. Geçtiğimiz günlerde Uğurcan'ın bu külüpler tarafından izlenildiği oyuncunun menajeri tarafından da doğrulanırken Trabzonspor'un 23 yaşındaki kaleci için en az 20 Milyon Euro talep edeceği öğrenildi.

HALİL DERVİŞOĞLU: TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLABİLİR

Sezon başında adı Trabzonsporla anılan ancak maddi koşullarda anlaşılamaması sebebiyle transferi gerçekleşmeyen Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'u takip ettiğini söyleyen genç oyuncu, "Ben Trabzonluyum ve Trabzonspor izliyorum. İyi performans gösterdikleri için mutluyum. Daha iyi olmalarını da isterim. Bu kadronun şampiyon olabilecek bir kadro." ifadelerini kullandı.

Hertha Berlinden Nwakaemeye teklif Trabzonspor...

Hertha Berlinden Nwakaemeye teklif Trabzonspor...

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