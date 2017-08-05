Hertha Berlin maçında Tudor'a 'istifa' şoku!

Galatasaray taraftarı maç sonunda Igor Tudor'u istifaya davet etti.
Avusturya'da oynanan hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'da maç sonunda Hırvat teknik adama tepki gösterildi.
Karşılaşmaya izlemeye gelen Galatasaray taraftarları 90 dakika bitiminde " Tudor istifa" diye bağırdı.
Eren'in beraberlik golünün ardından ise yönetim istifaya davet edildi
TARAFTAR TRİBÜNDEN DÜŞTÜ
Maç sonunda Galatasaraylı futbolcuların tribünlere attığı formalardan almaya çalışan bir taraftar cam bölmeden aşağı düştü. Ayağı kesilen Taraftara hemen ilk yardım ekibi müdahale etti