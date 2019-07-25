Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ile hazırlık mücadeleleri devam ediyor. Yeni transferlerin takım içindeki uyumu ve taktik anlamda hazırlık için önem arz eden karşılaşma, canlı olarak izlenebilecek. Peki, Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ile sezon öncesi hazırlıklar kaldığı yerden devam ediyor. Yeni oyuncuların kadroya dahil olduğu Fenerbahçe, sezona diri başlamak için Hertha Berlin karşısında sahaya çıkacak. Peki, Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
HERTHA BERLİN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, hazırlık müsabakası kapsamında Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek. 25 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da oynanacak olan karşılaşma, Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.
FENERBAHÇE'NİN DEV MAÇLARI D-SMART'TA
Fenerbahçe’nin hazırlık maçları ile Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham gibi dünya devleriyle mücadele ettiği AUDI CUP D-Smart’ta yayınlanacak.
25 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe’nin Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı saat 19.30’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.
Ayrıca Fenerbahçe’nin Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham yer aldığı Audi Cup maçları da 30-31 Temmuz’da D-Smart ekranlarında olacak.
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