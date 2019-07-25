Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriHertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
25.07.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ile hazırlık mücadeleleri devam ediyor. Yeni transferlerin takım içindeki uyumu ve taktik anlamda hazırlık için önem arz eden karşılaşma, canlı olarak izlenebilecek. Peki, Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ile sezon öncesi hazırlıklar kaldığı yerden devam ediyor. Yeni oyuncuların kadroya dahil olduğu Fenerbahçe, sezona diri başlamak için Hertha Berlin karşısında sahaya çıkacak. Peki, Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

HERTHA BERLİN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, hazırlık müsabakası kapsamında Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek. 25 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da oynanacak olan karşılaşma, Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

Kolarovda son hafta
Kolarov'da son hafta

FENERBAHÇE'NİN DEV MAÇLARI D-SMART'TA

Fenerbahçe’nin hazırlık maçları ile Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham gibi dünya devleriyle mücadele ettiği AUDI CUP D-Smart’ta yayınlanacak.

25 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe’nin Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı saat 19.30’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca Fenerbahçe’nin Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham yer aldığı Audi Cup maçları da 30-31 Temmuz’da D-Smart ekranlarında olacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarıFenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrinde gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Boris Rapaic, İspanya'ya transfer oldu!
Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd konuştu: Quaresma'dan...
Augsburg Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?