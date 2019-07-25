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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.07.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Hertha Berlin - Fenerbahçe: 2-1

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Hertha Berlin - Fenerbahçe: 2-1

Yeni sezon öncesi, hazırlık maçları kapsamında, Fenerbahçe, Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kaybetti. Fenerbahçe'nin tek gollü Allahyar'dan geldi.

Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu. 

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yurtdışı kampının 2'nci hazırlık maçında Almanya'nın Hertha Berlin takımı ile mücadele etti. Hartberg Stadyumu TSİ 19:30'da başlayan maçta Julian Weinberger düdük çalarken, Maximilian Kolbitsch ile Herbert Mimra yardımcılıklarını üstlendi. Mücadele 2-1 Alman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ''Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses, Vedat Muric'' 11'i ile karşılaşmaya başlarken, Hertha Berlin Direktörü Ante Covic ise sahaya şu isimler ile çıktı: ''Rune Jarstein, Karim Rekik, Niklan Stark, Salomon Kalou, Alexander Esswein, Ondrej Duda, Mathew Leckie, Marko Grujic, Dedrick Boyata, Marvin Plattenhardt, Davie Selke.''

58'inci dakikada Lukas Klünter'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Daishawn Redan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
82'nci dakikada Murat Sağlam'ın sağ kanattan ortası ile ceza sahası içinde topla buluşan Allahyar Seyyadmeneş'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

YANAL 8 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık karşılamasının ikinci yarısında 2'si zorunlu 8 değişiklik yaptı. Mücadelenin ilk yarısında kalede Harun yer alırken ikinci yarıda Altay Bayındır görev aldı. Sadık'ın yerine ise Serdar oyuna dahil oldu. Yanal, karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde ise Ozan Tufan'ın yerine Emre Belözoğlu'na, Abdulcebrail'in yerine Hasan Ali, Gary Rodrigues'in yerine ise Yusuf Mert Tunç'a forma verdi. Tecrübeli teknik adam bu oyuncuların dışında sakatlanan Tolgay Arslan'ın yerine Alper'i oyuna aldı. Alper'in de sakatlanması ile Allahyar'a görev verdi.

TOLGAY VE ALPER SAKATLANDI

Sarı-lacivertli ekipte Tolgay Arslan, hazırlık maçında sakatlandı. Mücadelenin 10'uncu dakikasında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan'a saha kenarında müdahale edildi. Karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşılan Tolgay'ın yerine 12'nci dakikada Mehmet Ekici devreye girdi. Tolgay daha sonra sedye ile oyun alanını terk etti. Sağ ayak bileği burkulan Tolgay'ın çekilecek MR sonrası durumu netleşecek.

Öte yandan mücadelenin sonlarına doğru Alper Potuk da sakatlık yaşadı. Karşılaşmayı bitiremeyeceği anlaşılan Alper'in yerine Allahyar Seyyadmeneş oyuna dahil oldu.

ALTAY İLK KEZ 

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, ilk kez sarı-lacivertli forma ile mücadelede yer aldı. 

Sarı-lacivertli ekipte sağ el parmağındaki sakatlık sebebiyle atel takan ve geçtiğimiz günlerde çıkaran Altay Bayındır, ilk defa kaleyi korudu. Altay, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak kaleyi korudu.

TOLGA CİĞERCİ VE MIHA ZAJC KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında Tolga Ciğerci ile Miha Zajc kadroda yer almadı. Ağrıları bulunan iki futbolcunun tedbir amaçlı kadroya alınmadığı bildirildi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRKAMADI 

Fenerbahçe'nin Hertha Belrin ile oynadığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Avusturya'nın farklı bölgelerinden Fenerbahçe'yi izlemeye gelen taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla destek oldular.

AVUSTURYA KAMPI SONA ERDİ

Sarı-lacivertli ekip Avusturya kampını Hertha Berlin maçı ile noktaladı. Fenerbahçe 30-31 Temmuz'da Audi Cup için gece saatlerinde İstanbul'a dönecek. Cuma gününü izinli geçirecek olan sarı lacivertliler Cumartesi ve Pazar günü yapacakları idmanlar ile hazırlıklarını sürdürecek.

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