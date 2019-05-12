Hertha Berlin, Ante Covic'e emanet!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in teknik direktörlüğünü yeni sezonda Ante Covic yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Pal Dardai'nin yerine 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren, 23 yaş altı takımını çalıştıran Ante Covic'in geleceği belirtildi.
Hertha Berlin Üst Yöneticisi Michael Preetz, teknik direktör adaylarını inceledikten sonra, kulüpte yetişen bir aday için karar kıldıklarını belirterek, "Başından beri Hertha Berlin'in DNA'sını koruyan bir teknik direktör istediğimizi söyledik. Ante Covic bu DNA'yı başka adaylardan daha iyi anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Preetz, Berlin doğumlu Hırvat teknik direktör Covic'in altyapıdaki futbolcuları iyi tanıdığını da kaydetti.
Futbolcu olarak Hajduk Split, Stuttgart ve Nürnberg'in yanı sıra 1996-2000 yıllarında Hertha Berlin'de forma giyen Covic, başkent ekibinde 2011-2012 sezonunda antrenörlük yapmış, daha sonraki yıllarda 23 yaş altı takımının sorumluluğunu üstlenmişti.
Sezonun bitimine 1 hafta kala 43 puanla 10. sırada yer alan ve Avrupa kuplarına katılma hedefini tutturamayan Hertha Berlin, bir ay önce Macar teknik adam Pal Dardai'nin görevinden ayrılacağını duyurmuştu.
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