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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.05.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Hertha Berlin, Ante Covic'e emanet!

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Hertha Berlin, Ante Covic'e emanet!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in teknik direktörlüğünü yeni sezonda Ante Covic yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Pal Dardai'nin yerine 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren, 23 yaş altı takımını çalıştıran Ante Covic'in geleceği belirtildi.

Hertha Berlin Üst Yöneticisi Michael Preetz, teknik direktör adaylarını inceledikten sonra, kulüpte yetişen bir aday için karar kıldıklarını belirterek, "Başından beri Hertha Berlin'in DNA'sını koruyan bir teknik direktör istediğimizi söyledik. Ante Covic bu DNA'yı başka adaylardan daha iyi anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Preetz, Berlin doğumlu Hırvat teknik direktör Covic'in altyapıdaki futbolcuları iyi tanıdığını da kaydetti.

Futbolcu olarak Hajduk Split, Stuttgart ve Nürnberg'in yanı sıra 1996-2000 yıllarında Hertha Berlin'de forma giyen Covic, başkent ekibinde 2011-2012 sezonunda antrenörlük yapmış, daha sonraki yıllarda 23 yaş altı takımının sorumluluğunu üstlenmişti.

Sezonun bitimine 1 hafta kala 43 puanla 10. sırada yer alan ve Avrupa kuplarına katılma hedefini tutturamayan Hertha Berlin, bir ay önce Macar teknik adam Pal Dardai'nin görevinden ayrılacağını duyurmuştu. 

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Hertha Berlin, Ante Covice emanet

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