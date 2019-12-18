Herkesin gözü bu maçta! CANLI BAHİS var, El Clasico'nun iddaa favorisi...

BARCELONA - REAL MADRID

Barcelona'da Dembele dışında önemli bir eksik yok. Jordi Alba iyileşti ve sol bekteki yerini alacak.

Real Madrid cephesinde ise Hazard, Marcelo ve James Rodriguez sakat. Son 7 lig maçında yenilgileri yok ve bu 7 maçın sadece 3'ünde gol yediler.

Söz konusu El Clasico olunca Barcelona ön planda... Aralarındaki son 6 maçtan 4 galibiyet çıkartan Katalan devi, ligde bu sezon Camp Nou'da oynadığı 7 maçı da kazandı, tüm maçlar "2.5 ÜST" bitti ama 6'sında kalesini gole kapatamadı.

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- Barcelona'nın son 7 lig maçının 6'sı KG VAR bitti.

- Real Madrid'in son 7 lig maçının ise 4'ünde karşılıklı gol izledik.

- İki takım arasında oynanan son 6 maçta Real Madrid hiç kazanamadı! (4M-2B)

- Son 10 maça baktığımızda ise 6 defa 2.5 gol barajının aşıldığını görüyoruz.

- Bu 10 maçta 4 kez Real Madrid ilk golü atan taraf oldu.

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Camp Nou'da bu sezon oynadığı 7 lig maçının 6'sında gol yiyen Barcelona'ya düşük orandan güvenemiyorum, her ne kadar son 6 El Clasico'dan yenilgisiz (4G-2B) ayrılmış olsa da...

Real Madrid sezon başına göre farklı, Valencia ile son anda berabere kaldılar ama formda bir dönemden geçiyorlar...

Maçın hakemine odaklanmak daha mantıklı.

Alejandro Hernandez bu sezon La Liga'da 4 maça çıktı, 28 defa sarı kart gösterdi - 2 kere kırmızı kartına başvurdu. Beşiktaş'ın Braga maçını yönetmişti, 8 kart ile karşılaşmayı bitirdi.

Daha önce 3 defa El Clasico'da düdük çaldı, 17 sarı 3 kırmızı izlettirdi. Bu maçta da "5.5 Kart ÜST" kazandıracaktır diye düşünüyorum.

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