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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.02.2018 - 17:55, Son Güncelleme:

Herkesi yeneriz hakemi yenemeyiz

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Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman oyuncularına güven verirken 73 puanla şampiyon olacaklarına dair inancını sürdürüyor.

Kocaman futbolcularına her takımı yenebilecek güce sahip olduklarını söylerken takımının bundan sonra sadece 7 puan kaybetme lüksü olduğunu düşünüyor. Tecrübeli teknik adam oyuncuların Gençlerbirliği maçındaki futbollarından memnun kalırken takımına herkesi yenebilecekleri konusunda güven veriyor. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında mutlak galibiyet istediğini belirten tecrübeli teknik adam bu iki maçı kazandıkları taktirde kaybettikleri puanları telafi edeceklerini düşünüyor.

Kocaman hakem yönetimlerinden ise endişeli. Herkesi yenebilecek güce sahip olduklarını ancak hakemleri yenmelerinin mümkün olmadığını düşünen Kocaman bu nedenle futbolcularının daha çok efor sarf etmesini istiyor. Takımının oynadığı futboldan, futbolcularının reaksiyonlarından memnun olan Kocaman bu hafta içinde yapacağı çalışmalarla takımını Başakşehir’e karşı çok iyi şekilde hazırlayıp neredeyse şampiyonluğa tamam ya da devam anlamına gelecek maçı kazanmak istiyor.

Hangi maçlarda neler oldu?

Göztepe Fenerbahçe

Rotman’ın Alper Potuk’a sert tekmesine kırmızı kart çıkmadı

Gençlerbirliği- Fenerbahçe

Skrtel’ın rakibi ile kafa kafa çarpışmasına penaltı verildi

Akhisar- Fenerbahçe

Alper rakibine dokunmadığı halde kırmızı kart gördü. Skrtel’ın kırmızı kartı da tartışılır bulundu.

Galatasaray- Fenerbahçe

Janssen’in attığı ve sayılmayan golünde faul yapmadığı otoritelerce kabul edildi.

Fenerbahçe- Kayserispor

Kana- Bıyık’ın ceza sahasında Josef’e yaptığı harekte tüm hakem yorumcuları penaltı dedi. Kana Bıyık ve Badji’ye kırmızı kartların verilmediği iddia edildi.

Trabzonspor- Fenerbahçe

Pereira ve Kucka’nın sert hareketlerine kırmızı kart verilmesi gerektiği iddia edildi

Fenerbahçe- Gençlerbirliği

İssah’ın sarı kartı varken sert hareketine kart çıkmadı. Gençlerbirliği’nin attığı gol öncesi İsla’ya faul vardı.

FİKSTÜR

BAŞAKŞEHİR(D)
ALANYA
BEŞİKTAŞ (D)
AKHİSAR
YENİ MALATYA (D)
GALATASARAY
KAYSERİSPOR (D)
OSMANLISPOR
SİVASSPOR (D)
ANTALYASPOR
KASIMPAŞA (D)
BURSASPOR
KARABÜK (D)
KONYASPOR

 

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