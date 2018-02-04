Herkesi yeneriz hakemi yenemeyiz
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman oyuncularına güven verirken 73 puanla şampiyon olacaklarına dair inancını sürdürüyor.
Kocaman futbolcularına her takımı yenebilecek güce sahip olduklarını söylerken takımının bundan sonra sadece 7 puan kaybetme lüksü olduğunu düşünüyor. Tecrübeli teknik adam oyuncuların Gençlerbirliği maçındaki futbollarından memnun kalırken takımına herkesi yenebilecekleri konusunda güven veriyor. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında mutlak galibiyet istediğini belirten tecrübeli teknik adam bu iki maçı kazandıkları taktirde kaybettikleri puanları telafi edeceklerini düşünüyor.
Kocaman hakem yönetimlerinden ise endişeli. Herkesi yenebilecek güce sahip olduklarını ancak hakemleri yenmelerinin mümkün olmadığını düşünen Kocaman bu nedenle futbolcularının daha çok efor sarf etmesini istiyor. Takımının oynadığı futboldan, futbolcularının reaksiyonlarından memnun olan Kocaman bu hafta içinde yapacağı çalışmalarla takımını Başakşehir’e karşı çok iyi şekilde hazırlayıp neredeyse şampiyonluğa tamam ya da devam anlamına gelecek maçı kazanmak istiyor.
Hangi maçlarda neler oldu?
Göztepe Fenerbahçe
Rotman’ın Alper Potuk’a sert tekmesine kırmızı kart çıkmadı
Gençlerbirliği- Fenerbahçe
Skrtel’ın rakibi ile kafa kafa çarpışmasına penaltı verildi
Akhisar- Fenerbahçe
Alper rakibine dokunmadığı halde kırmızı kart gördü. Skrtel’ın kırmızı kartı da tartışılır bulundu.
Galatasaray- Fenerbahçe
Janssen’in attığı ve sayılmayan golünde faul yapmadığı otoritelerce kabul edildi.
Fenerbahçe- Kayserispor
Kana- Bıyık’ın ceza sahasında Josef’e yaptığı harekte tüm hakem yorumcuları penaltı dedi. Kana Bıyık ve Badji’ye kırmızı kartların verilmediği iddia edildi.
Trabzonspor- Fenerbahçe
Pereira ve Kucka’nın sert hareketlerine kırmızı kart verilmesi gerektiği iddia edildi
Fenerbahçe- Gençlerbirliği
İssah’ın sarı kartı varken sert hareketine kart çıkmadı. Gençlerbirliği’nin attığı gol öncesi İsla’ya faul vardı.
FİKSTÜR
BAŞAKŞEHİR(D)
ALANYA
BEŞİKTAŞ (D)
AKHİSAR
YENİ MALATYA (D)
GALATASARAY
KAYSERİSPOR (D)
OSMANLISPOR
SİVASSPOR (D)
ANTALYASPOR
KASIMPAŞA (D)
BURSASPOR
KARABÜK (D)
KONYASPOR
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