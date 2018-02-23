'Herkese ispat etti'
Galatasaray'ın Bursaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasının ardından gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük devre arası için değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ali Naci Küçük'ün değerlendirmeleri:
Gomis, Galatasaray adına büyük bir şans. Her şeyden önce Üst düzey bir karaktere sahip. Kasımpaşa maçında yaşadığı rahatsızlık Gomis'i bu maç öncesinde ekstra motive etmiş. Attığı golde presi yapıp topu kazandıran ve pozisyonu hazırlayan da Gomis'ti. Fransız yıldız, attığı klas gol ve sonrasında kulüp doktoru Yener İnce'ye koşusu ile yine herkesin takdirini kazandı.
Maç öncesinde ilk 11'de Mariano'yu değil de Linnes'i gören birçok kişi Fatih hocanın kararına eminim muhalifti. O isimlerden biri de açık konuşmak gerekirse bendim. Ama Linnes o kadar iyi bir 45 dakikaya imza attı ki, Fatih Terim'in Mariano gibi bir ismi kulübeye performansı ile gönderdiğini herkese ispat etti. Linnes, Terim'in istediği hücum presi çok iyi uygulayıp iki kez önemli top kazandı. Linnes böyle oynarsa Mariano uzun süre kulübede kalır.
Ekong'un gördüğü kırmızı kart zaten üstün oynayan Galatasaray'ın karşılaşmayı artık daha fazla domine etmesini sağlayacaktır. Galatasaray ikinci yarıda 1 kişi eksik Bursa karşısında farkı artırıp şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı atlatıp rahat bir galibiyete imza atar.
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