Herkes yapması gerekeni biliyor

Fenerbahçe'de bozuk olan moraller, bir süredir yeni uygulamalarla düzelme yoluna girerken, bu konuda önemli bir adım daha atıldı. Başkan Ali Koç’un “Takım saha dışında birlikte hareket etmiyor” eleştirisinin ardından kaptan Hasan Ali Kaldırım ve idari menajer Onur Başar’ın organizasyonu ile tüm takım birlikte bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi. Kahvaltı boyunca takımın hayli neşeli oluşu dikkat çekerken oyuncuların şakalaşmaları ve birbirleri ile pozitif ilişkileri sportif direktör Comolli’yi de çok memnun etti.

ÇOK DEĞERLİ BİR TAKIMIZ

Comolli toplantıda futbolcularla 2’li 3’lü gruplar halinde sohbetler de gerçekleştirdi. Fransız sportif direktör, oyunculara, takımın gittikçe yükseldiğini ve çok değerli isimlerden oluştuğunu vurgulayarak takım bilincinin tamamen oturması ile çok başarılı olacaklarını söyledi. Comolli, kulübün internet sitesinden duyurulan açıklamasında da memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Oyuncularla her gün birebir konuşuyorum. İşlerine çok iyi odaklanmışlar. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda.”

Sivas maçında da iyi futbol bekliyoruz

“Futbolcular, içinde bulunduğumuz durumun farkında. Bir an evvel bu durumdan çıkmak için ve daha iyi bir pozisyona gelmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler. Yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor’la maçımız var. Medipol Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz arzuyu, coşkuyu, o güzel futbolu devam ettirmek ve Sivasspor maçında bunu tamamen yansıtmak istiyoruz.”

FREY’İN GOLÜ ÖNEMLİ

“İstanbulspor’la bir hazırlık maçımız oldu. Bu hazırlık maçında Frey’in attığı çok güzel bir gol vardı. Kendisinin kulüp adına atmış olduğu ilk goldü. Gerçekten çok çalışkan ve profesyonel bir isim. Futbolcularımızdan Diego Reyes de Meksika Milli Takımı’nda kaptanlık yaptı. Adettir, kaptanlık yapınca bir şeyler ısmarlamanız gerekmektedir. Kendisi bir an evvel gelsin, bunu bizzat bekliyorum.