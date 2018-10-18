Herkes yapması gerekeni biliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHerkes yapması gerekeni biliyor
GeriFutbol Herkes yapması gerekeni biliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ahmet ERCANLAR
18.10.2018 - 23:35, Son Güncelleme:

Herkes yapması gerekeni biliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Herkes yapması gerekeni biliyor

Sarı lacivertli futbolcular, başkan Ali Koç’un, ‘takımın saha dışında birlikte olmadığı’ eleştirisi sonrası, kaptan Hasan Ali Kaldırım ve idari menajer Onur Başar’ın organizasyonuyla dün sabah kahvaltıda bir araya geldi. Comolli, kendilerini güzel günlerin beklediğini söyledi.

Fenerbahçe'de bozuk olan moraller, bir süredir yeni uygulamalarla düzelme yoluna girerken, bu konuda önemli bir adım daha atıldı. Başkan Ali Koç’un “Takım saha dışında birlikte hareket etmiyor” eleştirisinin ardından kaptan Hasan Ali Kaldırım ve idari menajer Onur Başar’ın organizasyonu ile tüm takım birlikte bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi. Kahvaltı boyunca takımın hayli neşeli oluşu dikkat çekerken oyuncuların şakalaşmaları ve birbirleri ile pozitif ilişkileri sportif direktör Comolli’yi de çok memnun etti.

ÇOK DEĞERLİ BİR TAKIMIZ

Comolli toplantıda futbolcularla 2’li 3’lü gruplar halinde sohbetler de gerçekleştirdi. Fransız sportif direktör, oyunculara, takımın gittikçe yükseldiğini ve çok değerli isimlerden oluştuğunu vurgulayarak takım bilincinin tamamen oturması ile çok başarılı olacaklarını söyledi. Comolli, kulübün internet sitesinden duyurulan açıklamasında da memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:
“Oyuncularla her gün birebir konuşuyorum. İşlerine çok iyi odaklanmışlar. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda.”

Sivas maçında da iyi futbol bekliyoruz

“Futbolcular, içinde bulunduğumuz durumun farkında. Bir an evvel bu durumdan çıkmak için ve daha iyi bir pozisyona gelmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler. Yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor’la maçımız var. Medipol Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz arzuyu, coşkuyu, o güzel futbolu devam ettirmek ve Sivasspor maçında bunu tamamen yansıtmak istiyoruz.”

FREY’İN GOLÜ ÖNEMLİ

“İstanbulspor’la bir hazırlık maçımız oldu. Bu hazırlık maçında Frey’in attığı çok güzel bir gol vardı. Kendisinin kulüp adına atmış olduğu ilk goldü. Gerçekten çok çalışkan ve profesyonel bir isim. Futbolcularımızdan Diego Reyes de Meksika Milli Takımı’nda kaptanlık yaptı. Adettir, kaptanlık yapınca bir şeyler ısmarlamanız gerekmektedir. Kendisi bir an evvel gelsin, bunu bizzat bekliyorum.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Herkes yapması gerekeni biliyor

Şırnaklı minikler Barcelona'da şampiyon oldu

DAÇKA Rusya'da mağlup

İlk defa göreceksiniz! Tarihi kareler...