Herkes o anı konuşuyor! Ağlayan minik Fenerbahçeli...

Fenerbahçe’nin, Vardar’a 2-1 yenilerek Avrupa Ligi’ne veda ettiği maçın ardından tribünlerde büyük üzüntü yaşandı. Gözyaşlarına boğulan minik bir taraftarı teselli eden polisin görüntüsü ise sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Kadıköy’de Vardar’ı konuk eden Fenerbahçe, 2-1’lik yenilgiyle Avrupa defterini kapattı. Makedonya’daki ilk maçı 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde çıktığı rövanş maçında büyük hayal kırıklığı yarattı.
POLİS TESELLİSİ
Oynadığı futbolla ümit vermeyen Fenerbahçe, farklı galibiyet bekleyen taraftarına 2-1’lik yenilgiyi yaşatarak Avrupa’ya veda etmiş oldu.
Maç sonunda taraftar ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaparken minik bir taraftarın gözyaşları ise damga vurdu.
Tribünde ağlayan taraftarı görevli bir polis memuru teselli etti. (Posta)