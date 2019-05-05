Herkes merak ediyordu! Terim ve Burak...
Galatasaray ve Beşiktaş takımları arasında oynanan derbi öncesinde, Fatih Terim ve Burak Yılmaz, bir araya geldi...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği dev maçın öncesinde, Fatih Terim ve Burak Yılmaz'ın bir araya gelip gelmeyeceği merak konusuydu.
Dev maç öncesinde futbolcuların sahaya çıktığı esnada, Fatih Terim ve Burak Yılmaz birbirlerine başarı diledi. Deneyimli teknik adam, Burak'a elini uzatıp başarı dileğinde bulundu.
Öte yandan mücadele öncesinde golcü oyuncuya Beşiktaş tribünlerinden destek vardı.
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