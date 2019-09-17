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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
17.09.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Herkes izinde, o Florya'da! Lemina...

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Herkes izinde, o Florya'da! Lemina...

Kasımpaşa maçında 30 dakikanın sonunda karnını tutarak kulübeye gelen Lemina’nın eski sakatlığı akıllara geldi. Sağlık heyeti ‘karnı ağrıdı’ diyerek tartışmaları bitirirken oyuncu izin gününde bile Florya’da kondisyon eksiğini kapatmaya çalışıyor.

1 sezon için Southampton'dan kiralanan Mario Lemina'nın ilk maçında sadece 30 dakika sahada kalabilmesi camiayı da endişelendirdi. Karın kaslarındaki gerilme nedeniyle geçtiğimiz sezon 4 ay forma giyemeyen Gabonlu oyuncunun sakatlığının nüksetme ihtimali herkesi korkuttu. İlk kez Beşiktaş'ın gündemine gelen oyuncu için Abdullah Avcı'ya verilen raporlar transferin de önüne geçmişti. Avcı'ya verilen bilgide, "Mayıs ayından beri nerede olduğu bilinmiyor. Kamp yapmadı. Fiziksel durumu soru işareti" ifadeleri yer alırken Galatasaray risk alıp transferi bitirdi.

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ŞU ANDA 90 DAKİKANIN ÇOK UZAĞINDA!
Sarı-kırmızılılar ile sezon başı hazırlık kampı geçirmeyen oyuncu Kasımpaşa maçının 30. dakikasında karnını tutarak kenara gelirken sakatlık kâbusu da hortladı. Ancak midesinin bulandığının ortaya çıkması teknik heyet ve sağlık kurulunu sevindirdi. Takımın izinli olduğu günlerde bile Florya'ya gelen Lemina'nın hedefi ise bir an önce eski formuna ulaşmak. Şu anda 90 dakika sahada kalmanın çok uzağında olan Gabonlu orta saha, sürekli çalışıyor.

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Herkes izinde, o Floryada Lemina...

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