Herkes bunu konuştu! Tüm alkışlar Merih Demiral'a...
Türk Milli Takımı'nın yıldız ismi Merih Demiral, hırsı ile ön plana çıkıyor.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcunun, maçın ikinci yarısında forması yırtıldı. Kenara gelirken yere düşen formasını yerden alan genç stoper, formasını yerden alarak üç kere öptü ve öyle giydi.
Hırsıyla eski milli futbolculardan Alpay Özalan'a benzetilen Merih'in bu hareketi sosyal medyada epey ilgi gördü ve binlerce paylaşım aldı.
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