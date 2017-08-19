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Herkes bu maçın sonucunu bekliyor! O hoca eteği giyecek mi?

Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Contra, Steaua Bükreş'in Sporting CP'yi geçmesi halinde antrenmana etekle geleceğini söyledi.

Hürriyet Haber
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Romanya'da ezeli rekabet iyiden iyiye boyut değiştirdi. Şampiyonlar igi Play-Off turunda Sporting CP ile eşleşen Steaua Bükreş, ilk maçta Portekiz’den 0-0’lık skorla evine dönmüştü.

Rumen temsilcisinin ezeli rakibi Dinamo Bükreş’in teknik direktörü Cosmin Contra ise yaptığı açıklamayla, Romanya'da gündeme oturdu.

Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Cosmin Contra, FCSB'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının imkansız olduğunu söyleyip, “Sporting’i elerlerse idmana etek giyip çıkacağım” diye konuştu. ‘İdmana etek giyip çıkacağım!" dedi.

Şimdi herkes hafta içinde oynanacak rövanş sonrası çıkacak sonucu ve oluşacak tabloyu bekliyor (Habertürk)

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