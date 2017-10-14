Sporting Lizbon altyapısında yetişen Ronaldo, 18 yaşında Manchester United’a transfer olduktan sonra önlemez yükselişi sayesinde dünyanın en zengin sporcularından biri oldu.

Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı Ronaldo, sahip olduğu 2,5 milyon euro’luk Bugatti Chiron ve Ferrari F12 ile zenginliğin keyfini çıkartırken Getafeli Djene’nin tren istasyonundaki fotoğrafı gündem oldu.

Yıllık 500 bin euro kazanan Djene, sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte yıllık kazancı 88 milyon euro olan Ronaldo’yu savunacak.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Cotonsport takımında başlayan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Alcorcon ve Belçika takımlarından VV St. Truiden’de forma giydi. Togolu savunmacı sezon başında Getafe’ye transfer edildi.





“AİLEMİ KURTARMAK İÇİN…”

2014 yılında Kamerun’dan İspanya’nın Alcorcon takımına transfer olan Djene, “Finansal açıdan ailemi kurtarmak için La Liga’da oynamak istiyorum” açıklaması yapmıştı.



Djene ve Ronaldo arasındaki tek ortak nokta ise iki oyuncunun da sponsorunun Nike olması. (Sözcü)