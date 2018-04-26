Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cedi Osman...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriHerkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cedi Osman...
GeriBasketbol Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cedi Osman...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
26.04.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cedi Osman...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cedi Osman...

Seri 2-2, skor 95-95'ti. Maçın bitimine 3.3 saniye kala önce Oladipo'yu blokladı, mola dönüşü son saniye üçlüğüyle maçı kazandırdı. İlk kutlayan ise Cedi Osman oldu!

Doğu Konferası'nda, Cleveland'ın sahası Quicken Loans Arena'da dün gece inanılmaz anlar yaşandı.

İlk çeyrek 10 sayı geriye düşen Cleveland, son çeyreğin başlarında 11 sayı ile öndeydi. Son 26.3 saniyeye ise 95-95 eşitlikle girildi.

Indiana, hücumunda topu Oladipo'ya teslim etti. Oladipo, LeBron James'i geçtiğini düşünüp turnikeyi bırakmak üzereyken James'ten blok yedi ve 3.3 saniye kala top Cleveland'a geçti.

Mola dönüşü kenardan topu Jeff Green çıkardı, LeBron James süre dolarken üçlüğü yolladı ve maçı kazandırdı!

Cleveland seride 1-2 geriden gelip 3-2 öne geçerken, LeBron James'i ilk kutlayan isim milli basketbolcumuz Cedi Osman oldu!

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor Cedi Osman...

Bu gece Milwaukee, sahasında Boston'ı konuk edecek. Seride 3-2 Boston Celtics üstünlüğü bulunuyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 979Mil Bucks - Bos Celtics
    3
    MS1
    1,30
    289kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe ise TEK MAÇ'ta, Baskonia deplasmanında Final Four bileti almak istiyor. Karşılaşma Nesine.com'dan CANLI olarak ekranlara gelecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 808Vitoria - Fenerbahçe
    1
    MS2
    1,95
    2277kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
Baskonia-Fenerbahçe TEK MAÇ - 26 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Orkun Hınçer, Perşembe akşamı saat 22:00’de başlayacak Baskonia-Fenerbahçe karşılaşmasını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avantaj Real'in! Münih'e aynı tarife...

Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Şekip Mosturoğlu: "Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın"

Yemen Ekşioğlu vefat etti