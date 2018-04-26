Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cedi Osman...
Seri 2-2, skor 95-95'ti. Maçın bitimine 3.3 saniye kala önce Oladipo'yu blokladı, mola dönüşü son saniye üçlüğüyle maçı kazandırdı. İlk kutlayan ise Cedi Osman oldu!
Doğu Konferası'nda, Cleveland'ın sahası Quicken Loans Arena'da dün gece inanılmaz anlar yaşandı.
İlk çeyrek 10 sayı geriye düşen Cleveland, son çeyreğin başlarında 11 sayı ile öndeydi. Son 26.3 saniyeye ise 95-95 eşitlikle girildi.
Indiana, hücumunda topu Oladipo'ya teslim etti. Oladipo, LeBron James'i geçtiğini düşünüp turnikeyi bırakmak üzereyken James'ten blok yedi ve 3.3 saniye kala top Cleveland'a geçti.
Mola dönüşü kenardan topu Jeff Green çıkardı, LeBron James süre dolarken üçlüğü yolladı ve maçı kazandırdı!
Cleveland seride 1-2 geriden gelip 3-2 öne geçerken, LeBron James'i ilk kutlayan isim milli basketbolcumuz Cedi Osman oldu!
Bu gece Milwaukee, sahasında Boston'ı konuk edecek. Seride 3-2 Boston Celtics üstünlüğü bulunuyor.
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