Herkes araba, ben kitap alırım
Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden Umut Nayir, tam bir kitap kurdu. Genç golcü, “Çoğu futbolcu araba koleksiyonu yapar, bense kütüphane. Klasikleri çok seviyorum” diyor.
Spor Arena / İsmail ER - Türkiye, Beşiktaşlı Umut Nayir’i konuşuyor... Galatasaray derbisinde zaferi getiren golü atan Nayir, hem takımın kötü gidişatına son verdi hem Abdullah Avcı’yı ipten aldı hem de yeni yönetime ilk derbisinde galibiyet hediye etti. Nayir, ilk 11’de kendisini görünce burun kıvıranların da gönlünü fethetti. Golün yanı sıra çalışkanlığıyla da göz dolduran Nayir, sıra dışı hayatıyla da meslektaşlarından ayrılıyor. Özyeğin Üniversitesi’nde hukuk okuyan Nayir, tam bir kitap kurdu; “Çoğu futbolcu araba koleksiyonu yapar, bense kütüphane. Transfer olduğumda önce kitaplarımı taşıdım. Klasikleri çok seviyorum” diyor.
Umut Nayir, Beşiktaş’a gelmek için de hukuk bilgisini konuşturdu. Osmanlıspor küme düşünce Süper Lig’de devam etmek için araştırma yaptı. Ancak kulüp yüksek bir bonservis bedeli istiyordu. Rakamı kendi değerinin üzerinde olduğunu düşünerek sözleşmesini tek taraflı feshetti ve 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’a 4 yıllık imza attı. Nayir, “Transfer yönetmeliğinde koruma dönemi vardı. Osmanlıspor’da 3 yıl geçmişti ve 1.5 yıl daha vardı. Mukaveleyi feshedersem ceza vardı. Fesih için TFF’ye başvurdum. Sağ olsun Osmanlıspor da zorluk çıkarmadı. Tazminatsız Beşiktaş’a, yani hayalimdeki takıma geldim” diye konuşuyor.
Gökhan Keskin önerdi
Nayir, İstanbul Albayrakspor’da oynarken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı (Beşiktaş’a transfer olunca kaydını Özyeğin’e aldırdı). Ankaragücü’nde oynayan eniştesi Ergun Yücel, “Üniversiteye kaydol, ben yardımcı olurum” dedi ve Ankaragücü’nün U21 takımına aldırdı. Burada 21 golle gol kralı olup dikkatleri çekti. 2015’te Osmanlıspor’a transfer oldu. Dönemin scout ekibinin başında yer alan Gökhan Keskin’in önerisiyle geçen sezon Beşiktaş’a alındı ama Bursaspor’a kiralandı. Umut Nayir, siyah beyazlı formayı ilk kez bu sezon Sivasspor deplasmanında giydi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle