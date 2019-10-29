Herkes araba, ben kitap alırım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHerkes araba, ben kitap alırım
GeriFutbol Herkes araba, ben kitap alırım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
29.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Herkes araba, ben kitap alırım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Herkes araba, ben kitap alırım

Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden Umut Nayir, tam bir kitap kurdu. Genç golcü, “Çoğu futbolcu araba koleksiyonu yapar, bense kütüphane. Klasikleri çok seviyorum” diyor.

Spor Arena / İsmail ER - Türkiye, Beşiktaşlı Umut Nayir’i konuşuyor... Galatasaray derbisinde zaferi getiren golü atan Nayir, hem takımın kötü gidişatına son verdi hem Abdullah Avcı’yı ipten aldı hem de yeni yönetime ilk derbisinde galibiyet hediye etti. Nayir, ilk 11’de kendisini görünce burun kıvıranların da gönlünü fethetti. Golün yanı sıra çalışkanlığıyla da göz dolduran Nayir, sıra dışı hayatıyla da meslektaşlarından ayrılıyor. Özyeğin Üniversitesi’nde hukuk okuyan Nayir, tam bir kitap kurdu; “Çoğu futbolcu araba koleksiyonu yapar, bense kütüphane. Transfer olduğumda önce kitaplarımı taşıdım. Klasikleri çok seviyorum” diyor.

Umut Nayir, Beşiktaş’a gelmek için de hukuk bilgisini konuşturdu. Osmanlıspor küme düşünce Süper Lig’de devam etmek için araştırma yaptı. Ancak kulüp yüksek bir bonservis bedeli istiyordu. Rakamı kendi değerinin üzerinde olduğunu düşünerek sözleşmesini tek taraflı feshetti ve 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’a 4 yıllık imza attı. Nayir, “Transfer yönetmeliğinde koruma dönemi vardı. Osmanlıspor’da 3 yıl geçmişti ve 1.5 yıl daha vardı. Mukaveleyi feshedersem ceza vardı. Fesih için TFF’ye başvurdum. Sağ olsun Osmanlıspor da zorluk çıkarmadı. Tazminatsız Beşiktaş’a, yani hayalimdeki takıma geldim” diye konuşuyor.

Gökhan Keskin önerdi

Nayir, İstanbul Albayrakspor’da oynarken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı (Beşiktaş’a transfer olunca kaydını Özyeğin’e aldırdı). Ankaragücü’nde oynayan eniştesi Ergun Yücel, “Üniversiteye kaydol, ben yardımcı olurum” dedi ve Ankaragücü’nün U21 takımına aldırdı. Burada 21 golle gol kralı olup dikkatleri çekti. 2015’te Osmanlıspor’a transfer oldu. Dönemin scout ekibinin başında yer alan Gökhan Keskin’in önerisiyle geçen sezon Beşiktaş’a alındı ama Bursaspor’a kiralandı. Umut Nayir, siyah beyazlı formayı ilk kez bu sezon Sivasspor deplasmanında giydi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle