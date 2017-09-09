Her yerde o var... Rakamların yeni efendisi Cedi!

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İstanbul'da oynadığı maçlarda skor olarak olmasa bile gösterdiği mücadele ile basketbolseverlerin takdirini kazanan A Milli Basketbol Takımımız, D Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayarak 16 Turu'nda C Grubu'nun lideri İspanya ile eşleşti.
NBA'de ilk sezonuna hazırlanan Cedi Osman ise gösterdiği harika performansla tüm istatistiklerde A takım lideri oldu. Cedi Osman, 19.2 verimlilik puanı elde ederken 17.6 sayı (genel sıralamada 10'uncu), 5.2 ribaunt (genel sıralamada 28'inci), 4 asist (28'inci), 2 top çalma (5'inci) ve 0.8 blok (20'nci) ortalamaları ile öne çıktı.
Schröder'in unutkanlığı!
Almanya'nın yıldızı Schröder, takım otobüsünde 21 bin Euro unuttu. Parasını bulsa da 500 Euro eksik olduğunu gören Schröder, parayı takıma Tel Aviv'de yemek ısmarlamak için yanında taşıdığını belirtti.
İspanyollar 11 kişi kaldı
A Milli Takımımız'ın rakibi İspanya'da şok. Karadağ maçında dizinden sakatlanan Alex Abrines turnuvayı kapattı. İspanya yarın Milli Takımımızın karşısına 11 oyuncuyla çıkacak. (Sabah)