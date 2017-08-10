Her yerde Lens var! Beşiktaş'a çabuk alıştı...

Beşiktaş’ın, Sunderland’den kiralık olarak transfer ettiği Jeremain Lens, teknik direktör Şenol Güneş tarafından idmanlarda farklı bir taktikle çalıştırılıyor.

Babel ve Quaresma’nın her iki kanatta da görev yapabilmesi Güneş’i, Lens konusunda da harekete geçirdi. İdmanlarda, Hollandalı futbolcuyu orta sahanın hem sağında hem solunda oynatan tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezon öncesi takımdaki rotasyonu oturtmak üzerine çalışmalar yapıyor.

GOL PEŞİNDE

İdmanlarda takıma hızla kaynaşan ve 63 yaşındaki çalıştırıcının da beğenisi toplayan Lens, ligin ilk maçında yedek soyunacak ancak gol peşinde olacak.

Güneş’in, Antalyaspor karşısında şans vermesi halinde ilk maçında golle tanışmak isteyen Lens’in, çalışmalardaki hırslı performansı göz doldurdu. (Fanatik)

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