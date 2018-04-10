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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
10.04.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

'Her şey Fatih Terim'le değişti!'

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'Her şey Fatih Terim'le değişti!'

En büyük aşkı futboldu, bu uğurda yel değirmenleri ile savaşmayı bile göze alıyordu. Daima vazgeçmemesi gerektiğini bilen, küllerinden doğan şövalyenin ismi Ryan Henk Donk’tu… Galatasaray Dergisi’nin 176. sayısında Hollandalı futbolcu ile Arifcan Yazgaç’ın yaptığı röportajdan öne çıkan soru ve cevaplar şöyle:

Forma giyemememin en önemli nedeni eski teknik direktördü. Gelir gelmez bana ‘Sen benim tarzım değilsin. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin çünkü benimle süre alamayacaksın’ dedi. Benim de aslında bu andan itibaren biraz daha kendime odaklanma, daha fazla çalışma şansım oldu. Çünkü ne de olsa dakika almayacağımı biliyordum bana en baştan bunu söylemişti. Ekstra çalışmaya başladım, salona girdim, yüzmeye, kickboksa, yogaya başladım. Her şeyi ekstra olarak kendime katmayı amaçladım. Ne yaparsam kedi iyiliğim için yapıyordum ve bu sayede kendimi sezonun kalan bölümü için hazır tutabildim.

Fatih Terim ilk geldiğinde sadece ufak birkaç görüşme yapmıştık. Dürüst olmak gerekirse benim bütün sezon oynamadığımı gören ve bunu bilen birinin ‘Sinan ve Donk sezonun ikinci yarısı için bizim yeni transferlerimiz olabilir’ demesi çok da inandırıcı gelmiyordu. Çünkü 5 aydır oynamıyordum ve sadece maçları izliyordum. Sonra bir gün Antalya kampında Fatih Terim benim yanıma geldi. ‘Hazır mısın’ dedi. Ben de ‘5 aydır hazırım sadece oynayacağıma dair bir sinyale ihtiyacım var. Her şeyimi vermeye hazırım’ dedim. ‘Tamam, göster bana’ dedi ve beni oynatmaya başladı. O dakikadan itibaren artık her şeyden daha fazla keyif alıyorum.

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - İst. Başakşehir
    3
    MS1
    1,55
    1537kez oynandı
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Fatih Terim’in takımın başına gelmesi Galatasaray kariyerimdeki en anahtar noktaydı. Bana kendimi tekrar gösterme şansını verdi. Ben de ona saygımı bana şans verdiği an sergilediğim performansla göstermeye çalışıyorum. Artık tekrar hedeflerim için umudum var. Çünkü öbür türlü sadece maçları kenarda izleyen biri olacaktım. Terim geldiği günden beri hemen farkını hissettiren biri. Bir kere zaten geçmişi bunu gösteriyor. Biz büyük bir kulübüz ve büyük kulüplerin başlarında geçmişi önemli başarılarla dolu, güçlü karakterlerin olması gerekiyor. Bu, Galatasaray’ın ihtiyacı olan bir şeydi.

Fatih Terim her şeyle bizzat kendisi ilgilenen çok farklı, çok özel bir karakter. Sadece saha içinden bahsetmiyorum. Teknik heyetten, aşçılara, güvenlikten, polise kadar her şeyle bizzat ilgileniyor. Kötü durumlara karşı bizi koruyor, bize olumuz bir durumda bunu kendisinin göğüsleyeceğine dair güveni veriyor. Bu sayede biz de takım olarak kendi işimize daha çok odaklanıyoruz. Herkesin başarı yolunda bir görevi var ve takımda çok iyi bir denge var. Beklediğimiz şeylere ulaşmamız için gerekli ortam hazır.

Galatasaray kariyerimin ilk bölümünde çok oynama şansı bulamadım. Takım olarak da kötü bir dönemden geçiyorduk. Küme düşmüş olan takımlara karşı kazanamadık. O istatistikler, o süreç bize hiç yakışmıyordu. Bu durum da benim kulübe adaptasyonumu biraz zorlaştırdı. Her şey kötü ve negatifti. Ama şimdi pozitif bir havaya büründük ve bundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray’daki ilk hedefim de ligi kazanmak, şampiyonluk yaşamak.

Galatasaray’daki en mutlu anım Fenerbahçe maçından önce çıktığımız antrenmandı. O anın yüksek çözünürlüklü fotoğrafını tablo yaptırıp evime asmak istiyorum. Ali’ye de (Ali Kemertaş) söyledim. Buradaki, Hollanda’daki, İspanya’daki evime o anı çerçeveleteceğim. Bu anı bize yaşattıkları için taraftarımıza minnettarım. Cuma günü, iş günü demeden 30 bin taraftar bir antrenmanı izlemeye geldi. İnanılmazdı. (Fanatik)

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