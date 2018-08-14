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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriSpor Fenerbahçe, Devler Ligi'ne veda etti... İşte maçın özeti ve golleri
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Spor Arena
14.08.2018 - 19:37, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Devler Ligi'ne veda etti... İşte maçın özeti ve golleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe kendi sahasında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maç 1-0 Benfica'nın üstünlüğü ile sona ermişti. Kadıköy'deki mücadelede 26. dakikada Benfica öne geçti. Castillo'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernandes'in vuruşu ağlara gitti: 0-1. 45+1'inci dakikada ise sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali'nin ortasında Alper Potuk'un kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1. Maçın geride kalan süresinde gol sesi çıkmayınca turu geçen taraf Benfica oldu. Fenerbahçe ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

STAT: Ülker
HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic
FENERBAHÇE: Volkan -  Isla (Dk. 80 Şener), Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal (Dk. 65 Barış), Elif, Ayew, Giuliano, Valbuena (Dk. 65 Soldado), Alper 
BENFICA: Vlachodimos - Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Cervi, Salvio (Dk. 72 Semedo), Castillo (Dk. 34 Ferreyra)
GOLLER: Dk. 45+1 Alper (Fenerbahçe) - Dk. 26 Fernandes (Benfica)
SARI KARTLAR: Eljif, Şener (Fenerbahçe) - Vlachodimos, Salvio, Dias, Pizzi (Benfica)

Fenerbahçe, Devler Ligine veda etti... İşte maçın özeti ve golleri

TUR GELSEYDİ RAKİP PAOK'TU
Fenerbahçe'yi eleyen Benfica, bir sonraki turda Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak.

NOTLAR: 

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Aatif ve İsmail'in yanı sıra cezası bulunan Josef de Souza kadroda yer almadı. Benfica da tek değişiklik ile sahaya çıktı. Portekiz ekibinde teknik direktör Rui Vitoria, Facundo Ferreyra'nın yerine Nicolas Castillo'ya görev verdi. Portekiz ekibinde sakatlıkları bulunan Krovinovic ile Ebuehi mücadelede forma giyemedi.

RAMİL GULİYEV'E PLAKET
Milli atlet Ramil Guliyev'e Benfica maçı öncesinde plaket takdim edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev'e karşılaşma öncesinde plaket verdi. Milli atlet daha sonra Türk bayrağı ile stadyumda taraftarları selamladı ve teşekkür etti.

Fenerbahçe, Devler Ligine veda etti... İşte maçın özeti ve golleri

TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçında takımlarını yalnız bırakmadılar. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde tribünleri dolduran sarı lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ile takıma destek oldular. Öte yandan Spor Toto Tribünü'nü dolduran taraftarlar yaptıkları koreografi ile sarı lacivertli ekibin turu geçeceğine inandıklarını ifade ettiler.

TRİBÜNLERDEN BENFICA KOREOGRAFİSİ
Maç öncesinde Okul Açık tribününde özel bir koreografi hazırlandı. Üst tarafta İngilizce olarak ‘İnan’ kartonları açılırken, orta kısımda pankart halinde, ‘Işığın karanlığı aydınlatacak’ mesajı verildi.

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Fenerbahçe, Devler Ligine veda etti... İşte maçın özeti ve golleri

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