Fenerbahçe, Devler Ligi'ne veda etti... İşte maçın özeti ve golleri
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe kendi sahasında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maç 1-0 Benfica'nın üstünlüğü ile sona ermişti. Kadıköy'deki mücadelede 26. dakikada Benfica öne geçti. Castillo'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernandes'in vuruşu ağlara gitti: 0-1. 45+1'inci dakikada ise sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali'nin ortasında Alper Potuk'un kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1. Maçın geride kalan süresinde gol sesi çıkmayınca turu geçen taraf Benfica oldu. Fenerbahçe ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic
FENERBAHÇE: Volkan - Isla (Dk. 80 Şener), Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal (Dk. 65 Barış), Elif, Ayew, Giuliano, Valbuena (Dk. 65 Soldado), Alper
BENFICA: Vlachodimos - Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Cervi, Salvio (Dk. 72 Semedo), Castillo (Dk. 34 Ferreyra)
GOLLER: Dk. 45+1 Alper (Fenerbahçe) - Dk. 26 Fernandes (Benfica)
SARI KARTLAR: Eljif, Şener (Fenerbahçe) - Vlachodimos, Salvio, Dias, Pizzi (Benfica)
TUR GELSEYDİ RAKİP PAOK'TU
Fenerbahçe'yi eleyen Benfica, bir sonraki turda Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak.
NOTLAR:
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Aatif ve İsmail'in yanı sıra cezası bulunan Josef de Souza kadroda yer almadı. Benfica da tek değişiklik ile sahaya çıktı. Portekiz ekibinde teknik direktör Rui Vitoria, Facundo Ferreyra'nın yerine Nicolas Castillo'ya görev verdi. Portekiz ekibinde sakatlıkları bulunan Krovinovic ile Ebuehi mücadelede forma giyemedi.
RAMİL GULİYEV'E PLAKET
Milli atlet Ramil Guliyev'e Benfica maçı öncesinde plaket takdim edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev'e karşılaşma öncesinde plaket verdi. Milli atlet daha sonra Türk bayrağı ile stadyumda taraftarları selamladı ve teşekkür etti.
TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçında takımlarını yalnız bırakmadılar. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde tribünleri dolduran sarı lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ile takıma destek oldular. Öte yandan Spor Toto Tribünü'nü dolduran taraftarlar yaptıkları koreografi ile sarı lacivertli ekibin turu geçeceğine inandıklarını ifade ettiler.
TRİBÜNLERDEN BENFICA KOREOGRAFİSİ
Maç öncesinde Okul Açık tribününde özel bir koreografi hazırlandı. Üst tarafta İngilizce olarak ‘İnan’ kartonları açılırken, orta kısımda pankart halinde, ‘Işığın karanlığı aydınlatacak’ mesajı verildi.
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