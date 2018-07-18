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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
18.07.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

"Her oyuncunun en iyi yönlerini örnek aldım"

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"Her oyuncunun en iyi yönlerini örnek aldım"

Altınordulu futbolcu Anıl Koç: "Her oyuncunun en iyi yönlerini örnek aldım. Altınordu'ya en iyi şekilde fayda sağlayacağıma ve şampiyonluk yolunda kulübe katkı vereceğime inanıyorum"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Litvanya'nın Atlantas takımından transfer ettiği Anıl Koç, "Her oyuncunun en iyi yönlerini örnek aldım. Altınordu'ya en iyi şekilde fayda sağlayacağıma ve şampiyonluk yolunda kulübe katkı vereceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anıl Koç, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a, Cengiz Ünder'in Roma'ya transferleriyle Altınordu'nun Avrupa'da gündemde olduğunu belirtti.

Barış Alıcı ile Berke Özer'in Fenerbahçe'ye transferi sayesinde bu gündemin daha da yoğunlaştığını bildiren Anıl Koç, "Transferler, düzenlenen turnuvalar ve buralardaki başarı sayesinde Altınordu, Avrupa futbolunun yetiştiricilik anlamında en çok tanıdığı Türk kulübü konumuna yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Anıl Koç, Belçika futbolu ile Altınordu mantalitesinin benzer olduğunu kaydetti.

Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğünün tesadüf olmadığını bildiren Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Belirli bir sistemin ürünü. Belçika, futbol üzerine gerçekten planlı ve programlı bir şekilde kafa yorup bilimsel olarak yaklaşıyor. Bizde kısa sürede bu noktaya gelebiliriz. Anderlecht, Standard Liege ve Antalyaspor'da yer aldığım dönemde Eto'o, Samir Nasri ve Jeremy Menez gibi yıldızlarla forma giydim. Özellikle Eto'o'dan saha içi ve dışına yönelik çok şey öğrendim. Nasri sayesinde oyun kalitemi yükselttim. Her oyuncunun en iyi yönlerini örnek aldım. Altınordu'ya en iyi şekilde fayda sağlayacağıma ve şampiyonluk yolunda kulübe katkı vereceğime inanıyorum."

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