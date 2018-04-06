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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
06.04.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

"Her maça final gözüyle bakıp çıkacağız"

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"Her maça final gözüyle bakıp çıkacağız"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un ara transfer döneminde Göztepe'den aldığı golcü futbolcu Adis Jahovic, takımın zor durumda olduğunu belirterek kalan 7 maçta tehlikeli bölgeden çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Yeşil-beyazlı ekibin 31 yaşındaki forvet oyuncusu Jahovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü, iyi form tutmuş ve iyi sonuçlar elde eden bir Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacaklarını belirtti.

Sivasspor'un genellikle oyunun son kısımlarında daha iyi olduğuna dikkati çeken Jahovic, "Tabii ki kolay bir 3 puan olacak, demek istemiyorum. Kendi evimizde, taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onların desteğiyle stadyumumuzda bu maçı almaya çalışacağız, ama zor bir maç olacak." diye konuştu.

Jahovic, ligde kalan maçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Durumumuzun zor olduğunun farkındayım ama önümüzde 7 maç daha var. Tehlikeli bölgede rakiplerimizden 3 puan gerideyiz. Gelecekte ne olur onu bilemem. Ancak kendim ve arkadaşlarım adına şundan kesinlikle eminim. Her maçta yüzde 100 performansımızı vermeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar çok puan almaya çalışacağız. Fikstürümüz biraz daha kolay gibi görünüyor. Ama her maça final gözüyle bakıp ona göre çıkacağız. Şu an önümüzde Sivasspor maçı var. Bunu kazanıp 3 puan elde etmek istiyoruz. Kalan 7 haftalık periyotta hocamızın da kendine göre planları var. Oyuncu olarak her maça iyi hazırlanmalı, iyi çalışmalı ve iyi performans göstermeliyiz."

En Çok Oynanan Bahis
  • 132Konyaspor - Sivasspor
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"TARAFTARSIZ PEK OYNAYAMIYORUM"

Jahovic, ara transfer döneminde birçok kulüpten teklif aldığını ancak görkemli taraftarı nedeniyle Atiker Konyaspor'u tercih ettiğini dile getirdi.
Göztepe'den Konyaspor'a transfer sürecini anlatan Jahovic, şöyle konuştu:
"Sezon ortasında Türkiye'de en çok gol atan 3 oyuncudan birisiydim. Ancak, Göztepe'de durumumdan çok da memnun değildim. Yeni bir sözleşme, kontrat istiyordum. Bu konuda anlaşamadık. Devre arasında Konya ve Alanya'nın yanı sıra birkaç teklif daha aldım ama Konyaspor'u seçtim. Çünkü iki senedir Avrupa'ya gitmiş, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı kazanmış, yani güzel işler yapmıştı. Hepsinden ziyade Konyaspor'un taraftar camiasının bu denli görkemli olmasıydı. Ben taraftarsız pek oynayamıyorum. Bundan mutlu olamıyorum. Bu yüzden Konyaspor'u tercih ettim. Görüşmelerde Konyaspor yönetimi iyi bir profesyonellik gösterdi ve transfer sürecini 2-3 saatte neticelendirdik."

"ETO'O İLE AYNI TAKIMDA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Takım arkadaşı Samuel Eto'o hakkında da değerlendirmede bulunan Jahovic, şunları kaydetti:
"Samuel Eto'o ile aynı takımda olduğum için çok mutluyum. Sahada Eto'o ile birlikte oynayıp oynamamam konusu ise hocanın tercihidir. Hocanın kendine göre planları vardır. Futbolcu olarak odaklanmamız gereken sadece oynamaktır. Eto'o ile beraber oynarız ya da o benden önce çıkar, bunu bilemeyiz. Bu hafta oynayacağımız Sivasspor maçına ne şekilde çıkacağımızı bilmiyorum. Ama şunu belirtmem gerekiyor, çok pozitif bir arkadaşlığımız var. Kendisiyle her gün sohbet ediyoruz. İkimiz de Konyaspor'un oyuncusuyuz. Eto'o, takımın çok önemli bir parçasıdır. Nasıl oynamamız gerektiğinden ne yapmamız gerektiğine kadar bize açıklamalarda bulunuyor. Eto'o'nun tecrübelerinden faydalanmak hem benim hem de bütün takım için çok önemli."
Muhabir : Basir GülümYayınlayan : Serdal Kalaycı
11:17 06/04/18
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