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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Her gelenin gözdesi Necip

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Sergen Yalçın’ın tavsiyesi sonrası 2009’de dönemin teknik patronu Mustafa Denizli tarafından  A takıma alınan Necip Uysal, Abdullah Avcı’nın da önem verdiği isimler arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’ta oynadığı dönemlerde performansı eleştirilen Necip Uysal yokluğunda ise aranıyor... Tecrübeli oyuncu bu nedenle onca tenkide karşın, siyah beyazlı takımda beraber çalıştığı 8 teknik direktörün de gözdesi oldu. Nitekim mevcut teknik direktör Abdullah Avcı da 28 yaşındaki futbolcuya büyük önem veriyor.

Eski futbolculardan Sabri Uysal’ın oğlu olan Necip Uysal, Arda Turan gibi Bayrampaşa doğumlu. Beşiktaş’ta altyapıdan sorumlu eski yönetici merhum Yemen Ekşioğlu tarafından 2004’te siyah beyazlı takıma kazandırılan Necip Uysal, 16 yaşında A takımla antrenmanlara çıktı. İlk kez 24 Ekim 2009 tarihinde Eskişehirspor’a karşı A takım formasını giydi.

Siyah beyazlı takımın efsane futbolcusu Sergen Yalçın, altyapıda antrenörlük yaparken, dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli’ye “Her takıma Necip gibi oyuncu gerek. Beşiktaş bu oyuncudan her mevkide yararlanır. Herkes Lampard’a benzetiyor. Çok savaşçı ve mücadeleci biri” diyerek görüşünü bildirince, Yalçın’ın tavsiyesi sonrası Necip’i A takıma aldı. Denizli sonrasında gelen tüm teknik direktörler de Uysal’a şans verdi.

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Her gelenin gözdesi Necip

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