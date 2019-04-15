Her derde deva

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ertuğrul GÜNEŞ
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Burak Yılmaz, 3 maçta attığı 4 golle Beşiktaş'a direkt 6 puan kazandırdı.

33 yaşındaki santrfor, Bursa, Göztepe ve Başakşehir maçlarında takımını galibiyete taşıyan golleri attı. Bu goller, Beşiktaş’a ekstradan 6 puan ve 3.9 milyon TL para kazandırdı. Burak, Kartal’ın gol ortalamasını da yüzde 56 artırdı.

EZONUN ilk yarısında Beşiktaş’ın en büyük sıkıntısı gol noktalarında üretken olamamasıydı. 17 haftalık süreçte rakip filelere 28 gol atan siyah beyazlı takım, maç başına 1.64 ortalama yakalayabilmişti. Gol sorununu çözecek oyuncu arayışına giren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in talebi üzerine devre arasında Burak Yılmaz’ı renklerine bağladı. 8.4 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’dan alınan Burak, Güneş’in kendisinde ısrar etmesinde ne kadar haklı olduğunu, attığı ve attırdığı gollerle kanıtladı.

Gol ortalaması 2.9’a çıktı

LİGDE forma giydiği 10 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz, 1 de asist yaparak 9 gole katkıda bulunurken, takımın gol sayısını ve ortalamasını yüzde 56 yükseltti. Siyah beyazlı ekip ikinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada 32 gol atarak, ortalamasını 2.9’a yükseltti. Ayrıca Burak Yılmaz’ın attığı goller, Beşiktaş’a direkt 6 puan kazandırdı. Tecrübeli oyuncu, berabere devam eden Bursaspor (2-0, iki golü de kendisi attı), Göztepe (1-0) ve Medipol Başakşehir (2-1) maçlarında takımının galibiyet golünü kaydederek, siyah beyazlıların 3 yerine 9 puan almasını sağladı ve ekstradan 6 puanlık katkı yaptı.

Zirve yarışına yeniden ortak etti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’de alınan her galibiyete 2.6 milyon TL ödüyor. Beraberlik halinde bu rakam 2’ye bölünüyor. Burak Yılmaz’ın galibiyet golünü attığı söz konusu 3 maçta, Beşiktaş’ın kasasına toplam 7.8 milyon lira girdi. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda attığı galibiyet golleriyle hem takımını zirve yarışına ortak etti hem de ekstradan 3.9 milyon TL gelir elde etmesini sağladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından Burak Yılmaz hakkındaki soruları yanıtlamıştı...

"Burak bu yetenekleriyle dünya çapında bir oyuncu"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Süper Lig'de Medipol Başakşehir'u 2-1 yendiği maçta ikinci yarıda iyi oynadıklarını söyledi.
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