Her derde deva
Burak Yılmaz, 3 maçta attığı 4 golle Beşiktaş'a direkt 6 puan kazandırdı.
33 yaşındaki santrfor, Bursa, Göztepe ve Başakşehir maçlarında takımını galibiyete taşıyan golleri attı. Bu goller, Beşiktaş’a ekstradan 6 puan ve 3.9 milyon TL para kazandırdı. Burak, Kartal’ın gol ortalamasını da yüzde 56 artırdı.
EZONUN ilk yarısında Beşiktaş’ın en büyük sıkıntısı gol noktalarında üretken olamamasıydı. 17 haftalık süreçte rakip filelere 28 gol atan siyah beyazlı takım, maç başına 1.64 ortalama yakalayabilmişti. Gol sorununu çözecek oyuncu arayışına giren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in talebi üzerine devre arasında Burak Yılmaz’ı renklerine bağladı. 8.4 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’dan alınan Burak, Güneş’in kendisinde ısrar etmesinde ne kadar haklı olduğunu, attığı ve attırdığı gollerle kanıtladı.
Gol ortalaması 2.9’a çıktı
LİGDE forma giydiği 10 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz, 1 de asist yaparak 9 gole katkıda bulunurken, takımın gol sayısını ve ortalamasını yüzde 56 yükseltti. Siyah beyazlı ekip ikinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada 32 gol atarak, ortalamasını 2.9’a yükseltti. Ayrıca Burak Yılmaz’ın attığı goller, Beşiktaş’a direkt 6 puan kazandırdı. Tecrübeli oyuncu, berabere devam eden Bursaspor (2-0, iki golü de kendisi attı), Göztepe (1-0) ve Medipol Başakşehir (2-1) maçlarında takımının galibiyet golünü kaydederek, siyah beyazlıların 3 yerine 9 puan almasını sağladı ve ekstradan 6 puanlık katkı yaptı.
Zirve yarışına yeniden ortak etti
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’de alınan her galibiyete 2.6 milyon TL ödüyor. Beraberlik halinde bu rakam 2’ye bölünüyor. Burak Yılmaz’ın galibiyet golünü attığı söz konusu 3 maçta, Beşiktaş’ın kasasına toplam 7.8 milyon lira girdi. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda attığı galibiyet golleriyle hem takımını zirve yarışına ortak etti hem de ekstradan 3.9 milyon TL gelir elde etmesini sağladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından Burak Yılmaz hakkındaki soruları yanıtlamıştı...
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