Hepsinin bir hedefi var!

Çin'den Norveç'e, Amerika'dan Türkiye'ye kadar uzanan pek çok ülkede espor eğitimleri verilmeye başlandı. Bahçeşehir Üniversites'inin öncülük yaptığı bu devrimin son temsilcisi Ekin Koleji oldu. Tam 24 ortaokul öğrencisiyle bir kulüp kuran okul, 4 farklı takım yaratarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Peki, bu okullar neyi amaçlıyor?

-espor merkezli okullarda dersler taktik ve strateji üzerine odaklı. Aynı zamanda kişisel değerler ve iletişim dersleriyle de takımdaşlık olgusunun yaratılması hedefleniyor.

-Programlarda öğrencilerin reaksiyon sürelerini, reflekslerini ve genel vücut güçlerini artırmak için özel eğitimler ve egzersizler uygulanıyor. Bu uygulamalar düzenli beden eğitimi derslerinden ayrı olarak yapılıyor.

-Öğrenciler gün boyunca yüksek güçlü bilgisayarlar, G-Sync monitörler ve Akracing sandalyeler ile donatılmış özel odalarda oyun becerilerini antrenmanlarla geliştiriyor.

-Beden eğitimi, psikoloji ve oyun için farklı öğretmenlerle çalışmalar yapılıyor. eSpor koçları ise öğrencilerle taktikleri yorumlayıp özel olarak planlar geliştiriyor.

-Derslerde oyunculara stratejileri ne kadar iyi anladıkları ve strese girmeden zorlu koşullarda nasıl hareket etmeleri konusunda destek veriliyor. Bu sayede oyuncuların izlediği yolların iyileştirilmesi ve bakış açılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

-espor’un başarısının temelinde atletik yeteneklere sahip oyuncular yer alıyor. El ve göz koordinasyonunun kusursuz olması için iyi bir fiziğe sahip olunması gerektiğine inanılıyor. Hatta üst düzey bir oyuncu olmanın yolu bile iyi bit fizikten geçiyor. Bu konuda bir diğer önemli noktada beslenme.

-espor’un bu akademik gelişimin ardından yükselen istihdam ekosisteminde en doğru yeri alması planlanıyor.