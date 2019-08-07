Hepsini toplasan bir Messi etmiyor
Ünlü ekonomi dergisi Forbes dergisinin Haziran 2018-Haziran 2019 arasında en çok gelir elde eden kadın sporcular listesini yayınlardı. Listenin ilk sırasında Serena Williams yer alırken, ilk 11’in tamamının tenisten olması dikkat çekti.
Efkan Bucak / Spor Arena
Maaş ve sponsor gelirleri göz önüne alınarak hazırlanan listenin zirvesinde 29.2 milyon dolarlık geliriyle ABD’li tenisçi Serena Williams ilk sırada yer aldı. 37 yaşındaki sporcu son 1 yılda sponsorluk anlaşmaları ve ticari girişimlerinden 25 milyon dolar kazanırken tenisten 4.2 milyon dolar kazandı. Naomi Osaka da 16 milyonu sponsorluktan olmak üzere 24.3 milyon dolar kazandı. Listenin ilk 10’unda sadece Simona Halep, Karolina Pliskova ve Elina Svitolina’nın ödül paraları sponsorluk gelirlerinden fazla oldu.
Tenis dışında listeye giren sporcular şöyle: 12. ABD’li futbolcu Alex Morgan, 13. Hintli badmintoncu Sindhu, 15. Taylandlı golfçü Ariya Jutanugarn.
Son 1 yılda toplam 15 kadın 5 milyon dolar gelir barajını aşarken erkeklerde bu rakam 1300 oldu. Serena Williams’ın kazandığı toplam rakam erkekler sıralamasında 63. basamağa tekabül ederken, ilk 10’daki tüm kadınların toplam geliri (117.9 milyon dolar), erkeklerde zirvede yer alan Lionel Messi’nin 127 milyon dolarlık (92 milyonu ücret, kalanı sponsorluk) gelirini geçemedi.
En çok kazanan 10 kadın sporcu
Serena Williams Tenis 29,2 milyon
Naomi Osaka Tenis 24,3 milyon
Angelique Kerber Tenis 11,8 milyon
Simona HalepTenis 10,2 milyon
Sloane Stephens Tenis 9,6 milyon
Caroline Wozniacki Tenis 7,5 milyon
Maria Sharapova Tenis 7 milyon
Karolina Pliskova Tenis 6,3 milyon
Elina Svitolina Tenis 6,1 milyon
Venus Williams Tenis 5,9 milyon
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