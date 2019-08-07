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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
07.08.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Hepsini toplasan bir Messi etmiyor

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Hepsini toplasan bir Messi etmiyor

Ünlü ekonomi dergisi Forbes dergisinin Haziran 2018-Haziran 2019 arasında en çok gelir elde eden kadın sporcular listesini yayınlardı. Listenin ilk sırasında Serena Williams yer alırken, ilk 11’in tamamının tenisten olması dikkat çekti.

Efkan Bucak / Spor Arena

Maaş ve sponsor gelirleri göz önüne alınarak hazırlanan listenin zirvesinde 29.2 milyon dolarlık geliriyle ABD’li tenisçi Serena Williams ilk sırada yer aldı. 37 yaşındaki sporcu son 1 yılda sponsorluk anlaşmaları ve ticari girişimlerinden 25 milyon dolar kazanırken tenisten 4.2 milyon dolar kazandı. Naomi Osaka da 16 milyonu sponsorluktan olmak üzere 24.3 milyon dolar kazandı. Listenin ilk 10’unda sadece Simona Halep, Karolina Pliskova ve Elina Svitolina’nın ödül paraları sponsorluk gelirlerinden fazla oldu.
Tenis dışında listeye giren sporcular şöyle: 12. ABD’li futbolcu Alex Morgan, 13. Hintli badmintoncu Sindhu, 15. Taylandlı golfçü Ariya Jutanugarn.

Son 1 yılda toplam 15 kadın 5 milyon dolar gelir barajını aşarken erkeklerde bu rakam 1300 oldu. Serena Williams’ın kazandığı toplam rakam erkekler sıralamasında 63. basamağa tekabül ederken, ilk 10’daki tüm kadınların toplam geliri (117.9 milyon dolar), erkeklerde zirvede yer alan Lionel Messi’nin 127 milyon dolarlık (92 milyonu ücret, kalanı sponsorluk) gelirini geçemedi.

En çok kazanan 10 kadın sporcu

Serena Williams Tenis 29,2 milyon
Naomi Osaka Tenis 24,3 milyon
Angelique Kerber Tenis 11,8 milyon
Simona HalepTenis 10,2 milyon
Sloane Stephens Tenis 9,6 milyon
Caroline Wozniacki Tenis 7,5 milyon
Maria Sharapova Tenis 7 milyon
Karolina Pliskova Tenis 6,3 milyon
Elina Svitolina Tenis 6,1 milyon
Venus Williams Tenis 5,9 milyon

 

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