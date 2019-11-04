Hepinizle gurur duyuyoruz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
04.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Valladolid’de Enes Ünal bu sezonki ilk sayısını kaydederken, Schalke’de Ozan bir gol attı. Kaan Ayhan ve Yusuf Yazıcı haftayı birer asistle tamamladı. NBA’de Furkan Korkmaz, son saniye üçlüğüyle galibiyeti getirdi.

YURT dışındaki temsilcilerimiz son derece başarılı bir hafta sonunu geride bıraktı.

Premier Lig’in bu sezon yıldızı parlayan isimlerinden Çağlar Söyüncü, takımı Leicester’ın deplasmanda Crystal Palace’ı 2-0 yendiği maçın 57. dakikasında kafayla durumu 1-0 yapan golü attı. Milli oyuncu böylece Premier Lig’de ilk golünü atarken maçın adamı seçildi.

Aynı ligde Everton, Cenk Tosun’un 90+7’deki golüyle sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. 69’da Walcott’un yerine oyuna dahil olan Tosun, bu sezon ligde ikinci kez forma giyerken, ilk golünü attı.

Öte yandan 78’de Heung-Min Son’un müdahalesi sonrası Everton’lı Gomes’in ayak bileği kırıldı.

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11. maçında ilk golü

BUNDESLİGA’ da Schalke deplasmanda Augsburg’u 3-2 yenerken Ozan Kabak 71’de durumu 2-2 yapan golü kaydetti. Fortuna Düsseldorf’un evinde Köln’ü 2-0 yendiği maçta da Kaan Ayhan bir asist yaptı. Fransa’da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı da haftayı bir asistle kapatsa da takımının Marsilya deplasmanında 2-1’lik yenilgisini önleyemedi.

La Liga’da Mallorca’yı 3-0 yenen Valladolid’de Enes Ünal, bu sezon ilk golünü attı. 22 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 11. maçta ilk kez fileleri havalandırdı.

‘Kariyerimin en büyük şutu’

NBA’de sezona iyi bir başlangıç yapan Philadelphia 76’ers üçüncü çeyreğinde bir ara 21 sayı geriye düştüğü maçta Portland Trail Blazers’ı 126-125 yenerken galibiyet sayısı Furkan Korkmaz’dan geldi.

Oyuna sonradan dahil olan Furkan, son hücumda Ben Simmons’ın pasında, bitime 0.4 saniye kala dip çizgiden bulduğu üç sayılık basketle takımının bu sezon 5. maçından da galip ayrılmasını sağladı.

Furkan maç sonu açıklamasında “Kariyerimin en büyük şutuydu. Benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Bu hücumu daha önce çalışmıştık” dedi. Milli oyuncu maçı 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

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