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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Henüz her şey bitmedi! Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar...

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Henüz her şey bitmedi! Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlar tamamlandı. Buna göre Galatasaray ve Başakşehir takımları son 2 haftaya şampiyonluk parolasıyla giriyor.

 66 puanı olan iki takımdan hangisi kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

İşte ligde şampiyonluk maçının hakemi...
İşte ligde şampiyonluk maçının hakemi...

Beşiktaş içinse şampiyonluk şansı yok denecek kadar az. 62 puanı bulunan siyah-beyazlıların matematiksel şansını sürdürebilmesi için futbol mucizesi gerekiyor. Galatasaray - Başakşehir maçından çıkacak olası bir beraberlik Beşiktaş'ın şansının son haftaya kalmasına sebep olacak.

Öte yandan Trabzonspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, buradan en az bir beraberlikle üçüncülüğü garantileyecek.

İşte puan durumu ve kalan maçlar:

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray323666
2Önceki2 Başakşehir322866
3Önceki3 Beşiktaş322662
4Önceki4 Trabzonspor321657
5Önceki5 Yeni Malatyaspor32547
6Önceki8 Konyaspor32242
7Önceki6 Alanyaspor32-642
8Önceki7 Antalyaspor32-1742
9Önceki9 Çaykur Rizespor32-140
10Önceki12 Fenerbahçe32-340
11Önceki13 Kayserispor32-1340
12Önceki11 Sivasspor32-438
13Önceki10 Kasımpaşa32-838
14Önceki14 Ankaragücü32-1637
15Önceki15 Göztepe32-634
16Önceki17 Bursaspor32-1033
17Önceki16 Bb Erzurumspor32-832
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor32-2125
Puan durumu

33. hafta:

Galatasaray - Başakşehir
Trabzonspor - Beşiktaş

34. hafta:

Sivasspor - Galatasaray
Başakşehir - Alanyaspor
Beşiktaş - Kasımpaşa

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