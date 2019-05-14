Henüz her şey bitmedi! Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlar tamamlandı. Buna göre Galatasaray ve Başakşehir takımları son 2 haftaya şampiyonluk parolasıyla giriyor.
66 puanı olan iki takımdan hangisi kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
Beşiktaş içinse şampiyonluk şansı yok denecek kadar az. 62 puanı bulunan siyah-beyazlıların matematiksel şansını sürdürebilmesi için futbol mucizesi gerekiyor. Galatasaray - Başakşehir maçından çıkacak olası bir beraberlik Beşiktaş'ın şansının son haftaya kalmasına sebep olacak.
Öte yandan Trabzonspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, buradan en az bir beraberlikle üçüncülüğü garantileyecek.
İşte puan durumu ve kalan maçlar:
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Galatasaray
|32
|36
|66
|2Önceki2
|Başakşehir
|32
|28
|66
|3Önceki3
|Beşiktaş
|32
|26
|62
|4Önceki4
|Trabzonspor
|32
|16
|57
|5Önceki5
|Yeni Malatyaspor
|32
|5
|47
|6Önceki8
|Konyaspor
|32
|2
|42
|7Önceki6
|Alanyaspor
|32
|-6
|42
|8Önceki7
|Antalyaspor
|32
|-17
|42
|9Önceki9
|Çaykur Rizespor
|32
|-1
|40
|10Önceki12
|Fenerbahçe
|32
|-3
|40
|11Önceki13
|Kayserispor
|32
|-13
|40
|12Önceki11
|Sivasspor
|32
|-4
|38
|13Önceki10
|Kasımpaşa
|32
|-8
|38
|14Önceki14
|Ankaragücü
|32
|-16
|37
|15Önceki15
|Göztepe
|32
|-6
|34
|16Önceki17
|Bursaspor
|32
|-10
|33
|17Önceki16
|Bb Erzurumspor
|32
|-8
|32
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|32
|-21
|25
33. hafta:
Galatasaray - Başakşehir
Trabzonspor - Beşiktaş
34. hafta:
Sivasspor - Galatasaray
Başakşehir - Alanyaspor
Beşiktaş - Kasımpaşa
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