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Haber Giriş: 20.01.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

Hentbolda şaşırtan fikstür! 1 günde 2 maç...

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Hentbolda şaşırtan fikstür! 1 günde 2 maç...

Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda şaşırtan fikstür...

 

Bugün Sivas’ta yapılacak Türkiye Kadınlar Hentbol Şampiyonası’nda maçların oynanacağı tarihler açıklandı.

Sporcu sağlığını çok zor durumda bırakacak bu fikstür spor camiası tarafından büyük tepki aldı. Aynı günde 2 maç koyulan şampiyona sebebiyle Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan açıklama bekleyen kulüpler büyük tepki gösterdi. An itibariyle 3 takım turnuvadan çekildi.

Pazarspor, Aydın PTT, Çankaya Eğitim turnuvadan çekildi.

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