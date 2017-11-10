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Hentbolda perde yarın açılıyor! İşte fikstür...

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Hürriyet Haber
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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

Yarın:
14.00 Merzifon Belediyespor-Maliye Piyango (Gümüşhacıköy)
15.00 MYK Hentbol-Serik Belediyespor (THF)
17.00 Göztepe-Adıyaman Belediyespor (Serdar Yereli)
17.00 Aziziye Belediye Termalspor-Antalyaspor (Aziziye)
12 Kasım Pazar:
14.00 Selka Eskişehir Hentbol-Beykoz Belediyespor (Porsuk)
14 Kasım Salı:
19.00 Beşiktaş Mogaz-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Süleyman Seba)

KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)
12 Kasım Pazar:
16.00 Eskişehir Şehir Koleji-Osmangazi Belediyespor (Porsuk)
18.00 Anadolu Üniversitesi-Polatlı Belediyespor (Porsuk)
15 Kasım Çarşamba:
15.00 Ardeşen Gençlik-Mudanya Belediyesi Dinçspor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (THF)

FikstürPErde
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