Hentbolda haftanın programı belli oldu!
Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
4 Mart Pazar:
13.00 Serik Belediyespor-MYK Hentbol (Gloria Sports Arena)
15.00 Maliye Piyango-Merzifon Belediyespor (THF)
16.00 Beykoz Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Adıyaman Belediyespor-Göztepe (Adıyaman Belediye)
17.00 Antalyaspor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Beşiktaş Mogaz (THF)
KADINLAR SÜPER LİG
Yarın:
13.00 Anadolu Üniversitesi-Mudanya Belediyespor (Porsuk)
14.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Hasandağı)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (THF)
Bu arada, Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik'in Avrupa kupası maçları dolayısıyla ligde bu hafta oynanması planlanan Ardeşen Gençlik-Zağnosspor mücadelesi 28 Mart, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor karşılaşması ise 29 Mart'a ertelendi.
Eskişehir Şehir Koleji-Polatlı Belediyespor maçı ise 18 Nisan'da oynanacak.
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