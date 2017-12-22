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Hentbolda haftanın programı belli oldu!

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 13. hafta maçları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 12 ve 13. haftadan ertelenen maçlar oynanacak.

Hürriyet Haber
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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

Bugün:

13.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Nilüfer Belediye)

19.00 Beşiktaş Mogaz- SELKA Eskişehir Hentbol (Süleyman Seba)

Yarın:

13.00 Serik Belediyespor- Adıyaman Belediyespor (Gloria Sports Arena)

14.00 Merzifon Belediyespor- Göztepe (Gümüşhacıköy)

15.00 Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor (THF Ankara)

17.00 MYK Hentbol- Aziziye Belediye Termalspor (THF Ankara)

- KADINLAR SÜPER LİG

- 12. hafta erteleme

Yarın:
15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

- 13. hafta erteleme

27 Aralık Çarşamba:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi Gençlik (THF Ankara)

Haftanın ProgramıHentbol Erkekler süper Ligi

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