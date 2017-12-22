Hentbolda haftanın programı belli oldu!

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
Bugün:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Nilüfer Belediye)
19.00 Beşiktaş Mogaz- SELKA Eskişehir Hentbol (Süleyman Seba)
Yarın:
13.00 Serik Belediyespor- Adıyaman Belediyespor (Gloria Sports Arena)
14.00 Merzifon Belediyespor- Göztepe (Gümüşhacıköy)
15.00 Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor (THF Ankara)
17.00 MYK Hentbol- Aziziye Belediye Termalspor (THF Ankara)
- KADINLAR SÜPER LİG
- 12. hafta erteleme
Yarın:
15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)
- 13. hafta erteleme
27 Aralık Çarşamba:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi Gençlik (THF Ankara)