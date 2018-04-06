Hentbolda haftanın programı açıklandı!
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Anadolu Üniversitesi-Osmangazi Belediyespor (Porsuk)
14.00 Aksaray Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Hasandağı)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Ankara THF)
8 Nisan Pazar:
17.00 Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor (Çamlıca)
Bu hafta oynanması planlanan Eskişehir Şehir Koleji-Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor karşılaşmaları, Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik'in Avrupa kupası maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
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