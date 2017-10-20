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Hentbolda haftanın programı!

Kadınlar Hentbol Süper Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hürriyet Haber
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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Celal Atik)
22 Ekim Pazar:
13.00 Anadolu Üniversitesi-Zağnosspor (Porsuk)
15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Mudanya Belediyesi Dinçspor (Porsuk)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

Öte yandan, Yenimahalle Belediyespor ile Polatlı Belediyespor arasındaki karşılaşma, başkent ekibinin Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'ndaki maçı nedeniyle 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak. THF Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 15.00'te başlayacak.

Haftanın Programı
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