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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Türk bayrağını öptüğü için kovulduğu söylenen Leonidis'ten açıklama

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07.02.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Hentbolda avrupa sınavı!

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Hentbolda erkek ve kadın takımları, Avrupa kupalarında sahne alacak.

Kadınlarda Kastamonu Belediyespor, Zağnosspor ve Ardeşen Gençlik, erkeklerde ise Göztepe, Challenge ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası C Grubu 6. ve son maçında deplasmanda 9 Şubat Cuma günü Polonya temsilcisi Vistal ile karşılaşacak. Gdynia kentinde TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı Ukraynalı hakem çifti Tetyana Rakytina-Iryna Tkachuk yönetecek. Kastamonu ekibi daha önce gruptan çıkmayı garantilemiş ve çeyrek finale yükselmişti.

Kadınlardaki diğer Türk temsilcilerinden Zağnosspor, Challenge Kupası son 16 turunda 11 Şubat Pazar günü Sırp ekibi ZORK Jagodina ile Trabzon'da karşılaşacak. Belaruslu Valery Butskevich-Yury Butskevich hakem çiftinin görev alacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Trabzon ekibi kupanın ilk maçında rakibini deplasmanda 34-24 mağlup etmişti.

Aynı kupadaki diğer Türk takımı Ardeşen Gençlik ise Portekiz temsilcisi Alavarium Love Tiles ile Rize'de 11 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Sherif Xhema-Besfort Jahja (Kosova) hakem çiftinin düdük çalacağı maç saat 18.00'de start alacak. Ardeşen Gençlik deplasmandaki ilk müsabakada rakibine 41-27 üstünlük sağlamıştı.

ERKEKLER CHALLENGE KUPASI

Erkekler Challenge Kupası son 16 turunda Türkiye'yi temsil eden Göztepe ise ilk maçında 11 Şubat Pazar günü sahasında Yunan ekibi AEK ile mücadele edecek.

Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde, Rus hakem çifti Konstantin Ershov-Anton Pavliukov'un yöneteceği karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 17 Şubat Cumartesi günü Atina'da oynanacak.

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