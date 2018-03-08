Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın başlıyor!
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
14.00 Merzifon Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor (Gümüşhacıköy)
15.00 MYK Hentbol-Maliye Piyango (THF)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Serik Belediyespor (Nilüfer Belediyesi)
19.00 Beşiktaş Mogaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
19.00 Göztepe-Antalyaspor (Serdar Yereli)
20.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Adıyaman Belediyespor (Porsuk)
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