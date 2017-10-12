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Hentbol'da 5. hafta programı açıklandı!

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi'ne 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Hürriyet Haber
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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5. haftanın programı şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG:
YARIN:
19.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Maliye Piyango (Porsuk)
14 EKİM CUMARTESİ:
14.00 Merzifon Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Gümüşhacıköy)
14.00 Antalyaspor-Adıyaman Belediyespor (Antalya 10.000 Kişilik Salon)
15 EKİM PAZAR:
15.00 Göztepe-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Serdar Yereli)
17 EKİM SALI:
19.00 Beşiktaş Mogaz-Serik Belediyespor (Süleyman Seba)
18 EKİM ÇARŞAMBA:
13.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Beykoz Belediyespor (Aziziye)

KADINLAR SÜPER LİG:
15 EKİM PAZAR:
14.00 Aksaray Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Hasandağı)
15.00 Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yeni Polatlı)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Dikkaldırım)
17.00 Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)
18.00 Zağnosspor-Eskişehir Şehir Koleji (19 Mayıs)

Öte yandan, Kadınlar Süper Lig'de 1. haftadan ertelenen Ardeşen Gençlik-Yenimahalle Belediyespor maçı, 18 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

HentbolProgramSüper Lig
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