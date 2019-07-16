Henry Onyekuru'da flaş gelişme! Galatasaray... | Son dakika transfer haberleri...
Galatasaray, geçen sezon Everton’dan kiralanan ve 16 gol, 6 asistlik performansıyla ön plana çıkan Henry Onyekuru’yu yeniden kiralamak için düğmeye bastı.
Cim Bom, geçen sezon başında İngiliz temsilcisi Everton’dan kiralanan ve 16 gol, 6 asistlik performansıyla ön plana çıkan Henry Onyekuru’yu yeniden kiralamak için düğmeye bastı. Şu anda ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, yarın Tunus ile 3.’lük maçına çıkacak ve turnuvayı kapatacak.
Galatasaray da kupa sonrasında genç oyuncuyu bir sene daha kiralamak için yeniden Everton’un kapısını çalacak.
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