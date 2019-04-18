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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
18.04.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Henry Onyekuru resmen açıkladı: Paris Saint Germain!

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Henry Onyekuru resmen açıkladı: Paris Saint Germain!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Eveton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Ada basınına verdiği röportajda bomba bir transfer itirafında bulundu. Nijeryalı sol kanat oyuncusu, Paris Saint Germain'in kendisine yaptığı teklifi reddettiğini söyledi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Ada basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşen bir transfer itirafında bulundu. Sarı Kırmızılılar'daki geleceği büyük merak konusu olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Fransız devi Paris Saint Germain'den kendisine gelen transfer teklifini reddettiğini açıkladı.

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Nijeryalı yıldız, 2017 yazında KAS Eupen'dan ayrılıp Everton'a transfer olmadan önce PSG'nin kendisini istediğini söylerken "PSG'ye cuma günü sağlık kontrolünden geçmiştim ve pazartesi günü bir başka futbolcuyla birlikte resmi imzayı atacaktım. Ancak transfer son anda suya düştü." ifadelerini kullandı.

"Annemin tavsiyesine uydum"
Onyekuru, PSG'ye gitmemesinin altında yatan nedeninse annesinden gelen bir tavsiye olduğunu belirtti. "Annemle konuştum ve o da bana hâlâ genç olduğumu ve gelişmeye ihtiyaç duyduğum için oynamam gerektiğini söyledi." diyen yıldız futbolcu, "Ben de bu tavsiyeye uyarak transferden vazgeçtim. Menajerimi çağırdım ve ona PSG'ye gitmeyeceğimi söyledim." şeklinde konuştu.

Everton'ı seçmesinde annesinin büyük pay sahibi olduğunun altını çizen Sarı Kırmızılı futbolcu, "Everton, benim gelişimim için daha iyi planlara sahipti. Zaten PSG'den önce Everton'la görüşmüştüm. İş izni almamızın zor olduğunu biliyorduk ama kulübün Anderlecht olan iyi ilişkileri sayesinde bunun da üstesinden geldik." dedi.

"Premier Lig en büyük hayalim"
Geleceği hakkında da konuşan Nijeryalı kanat oyuncusu, "Şu anda yalnızca bekliyorum çünkü Premier Lig'de oynamak benim çocukluk hayalim. Küçüklüğümde hep Thierry Henry'i izler ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Şimdi de aynı ligde onun yaptıklarını yapmak istiyorum." sözleriyle ayrılık sinyali verdi.

İngiltere'de oynayabilmek için henüz çalışma iznine sahip olmadığını hatırlatan Onyekuru, bugüne dek Anderlecht ve Galatasaray'da kiralık oynama nedenininse Premier Lig hayalini gerçekleştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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Henry Onyekuru resmen açıkladı: Paris Saint Germain

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