Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Everton'dan bir sezonluk kiralama yoluyla kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Henry Onyekuru'nun kim olduğu ve kariyeri, Galatasaray taraftarı tarafından merakla araştırılıyor. Henry Onyekuru'nun daha önce hangi takımlarda oynadığını ve nereli olduğunu sorgulayan sporseverler, oyuncu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Henry Onyekuru kimdir?
Henry Onyekuru'nun kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri Galatasaray'a kiralanmasının ardından merak konusu oldu. İşte, Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Everton'dan bir sezon için transfer ettiği genç oyuncu Henry Onyekuru hakkında merak edilen detaylar...
HENRY ONYEKURU KİMDİR?
Tam adı Henry Chukwuemeka Onyekuru olan oyuncu 5 Haziran 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor.
Henry Onyekuru 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Henry Onyekuru bu performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu 1 sezon sonra Belçika devi Anderlecht'e kiralandı. Geçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.
Genç oyuncu, 2018-2019 sezonu için Galatasaray'a kiranladı. Sarı kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan bildirimde, bir sezonluk kiralama ücreti olarak Everton’a 800 bin Euro ödeneceği, oyuncuya ise 2018-2019 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verileceği kaydedildi.
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