Henry Onyekuru ilk maçına çıktı, asist yaptı
Galatasaray’da devre arasında transfer edilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sıtma hastalığına yakalandığı için uzun süre oynayamamıştı.
Hastalığını atlatan Onyekuru, transfer olduktan sonra ilk maçını Kayserispor karşısında oynadı. Genç futbolcu, 82. dakikada Ömer Bayram’ın yerine oyuna girdi. 22 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar, yoğun tezahüratlarda bulundu. Onyekuru, ayrıca Feghouli'nin 90+4. dakikada attığı golde asist yaptı.
Nijeryalı futbolcu maçın ardından taraftarın isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.
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