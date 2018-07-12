Henry Onyekuru Galatasaray'da
Galatasaray Spor Kulübü, Everton’ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan bildirimde, bir sezonluk kiralama ücreti olarak Everton’a 800 bin Euro ödeneceği, oyuncuya ise 2018-2019 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verileceği kaydedildi.
Onyekuru’ya ayrıca, sarı kırmızılı takımın oynayacağı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10 bin Euro ve oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5 bin Euro ödenecek.
Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir."
HENRY ONYEKURU KİMDİR?
Uzun adı Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor.
Henry Onyekuru 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.
Henry Onyekuru bu performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu 1 sezon sonra Belçika devi Anderlecht'e kiralandı.
Geçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.
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