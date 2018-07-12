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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
İSTANBUL (DHA)
12.07.2018 - 19:06, Son Güncelleme:

Henry Onyekuru Galatasaray'da

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Henry Onyekuru Galatasaray'da

Galatasaray Spor Kulübü, Everton’ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan bildirimde, bir sezonluk kiralama ücreti olarak Everton’a 800 bin Euro ödeneceği, oyuncuya ise 2018-2019 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verileceği kaydedildi.

Onyekuru’ya ayrıca, sarı kırmızılı takımın oynayacağı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10 bin Euro ve oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5 bin Euro ödenecek.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir."

HENRY ONYEKURU KİMDİR?

Uzun adı Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor.

Henry Onyekuru 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.

Henry Onyekuru bu performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu 1 sezon sonra Belçika devi Anderlecht'e kiralandı.

Geçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.

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