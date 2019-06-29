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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
29.06.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Henry Onyekuru bir yıl daha Galatasaray'da!

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Henry Onyekuru bir yıl daha Galatasaray'da!

Galatasaray geçen sezon Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu bir yıl daha kiralıyor. Sarı-Kırmızılı takım oyuncunun kulübü ve Nijeryalı futbolcu ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre, geçtiğimiz sezon gösterdiği muhteşem performans ile gönülleri feth eden Nijeryalı futbolcu bir yıl daha kiralanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim Onyekuru ve Everton ile prensipte anlaştı. Oyuncunun menajeri William Da Villa'da Onyekuru'nun bir sezon daha Galatasaray'da devam etmesini istiyor.

Onyekuru kalmak istiyor

Onyekuru'nun bir çok talibi olmasına rağmen Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. 22 yaşındaki kanat oyuncusu bir sezon daha Galatasaray'da oynadıktan sonra Everton'a dönmeyi planlıyor.

Şampiyonlukta katkısı büyük!

Hery Onyekuru geçen sezon Galatasaray'da 44 maçta forma giymiş ve 16 gol, 4 asistlik performans ile şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı.

Nijerya Milli Takımı ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Onyekuru geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan 800 bin Euro bedelle kiralanmıştı. Ayrıca Onyekuru Galatasaray'dan bonuslar dahil 1.5 milyon Euro kazanmıştı.

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Henry Onyekuru bir yıl daha Galatasarayda

Onyekuru'nun hikayesine göz atalım...

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