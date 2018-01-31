« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Henri Saivet Sivasspor'da

Henri Saivet Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan, Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet'i renklerine bağladı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün İstanbul'a gelen 27 yaşındaki Saivet'in, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüştüğünü söyledi.

Sarılar, Saivet ile görüşmeden olumlu netice aldıklarını belirterek, "Bir takım pürüzler vardı. Futbolcu, başkanımız ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı. Saivet'i sezon sonuna kadar kiralayarak renklerimize bağladık." dedi.

Saivet'in öğleden sonra Sivas'a gelerek sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.

Deneyimli futbolcu, kariyerinde Saint-Etienne, Bordeaux, SCO Angers ve Newcastle United formaları giydi.

SivassporTransfer haberleriFutbolPremier LeagueHenri SaivetAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ