Hem TBSL, hem de KBSL'de derbi haftası!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarı 16. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 16'ncı hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
15.15 Türk Telekom-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Ankara)
17.30 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
27 Ocak Pazar:
15.15 Anadolu Efes-Galatasaray (Sinan Erdem)
17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit (Gazanfer Bilge)
20.00 Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
28 Ocak Pazartesi:
19.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Servet Tazegül)
14.00 Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
15.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol (Menderes)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya)
27 Ocak Pazar:
16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)
17.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)
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