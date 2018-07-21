Hem Rooney, hem de Ibrahimovic CANLI yayında! MLS bankosu...
Amerika Majör Ligi'nde futbol heyecanı devam ediyor. DC United'a transfer olan Wayne Rooney ve LA Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic bu geceki maçlarda ilk 11'de olacak!
Atlanta UTD - DC United
- Atlanta'da sol bek Greg Garza ve sağ açık Darlington Nagbe sakat.
- DC United cephesinde ise Ulises Segura'nın durumu şüpheli, sağ bek Nick DeLeon kesin olarak yok.
- Vancouver maçında sonradan oyuna girip asist yapan Wayne Rooney, bu akşamki maçta ilk 11'de olacak.
Philadelphia - Los Angeles
- Ülkemizde bir ara Gaziantepspor forması da giyen Haris Medunjanin, Philadelphia'da bu sezon 16 maça çıktı. (2 gol - 1 asist)
- Los Angeles'ta Ashley Cole ve Perry Kitchen cezalı. Son maç dinlendirilen Zlatan Ibrahimovic ilk 11'e geri dönüyor.
- 14 MLS maçında süre alan Zlatan, rakip filelere 11 gol bırakarak müthiş bir başlangıç yaptı.
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