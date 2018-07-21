Hem Rooney, hem de Ibrahimovic CANLI yayında! MLS bankosu...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Hem Rooney, hem de Ibrahimovic CANLI yayında! MLS bankosu...
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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
21.07.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Hem Rooney, hem de Ibrahimovic CANLI yayında! MLS bankosu...

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Hem Rooney, hem de Ibrahimovic CANLI yayında! MLS bankosu...

Amerika Majör Ligi'nde futbol heyecanı devam ediyor. DC United'a transfer olan Wayne Rooney ve LA Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic bu geceki maçlarda ilk 11'de olacak!

Atlanta UTD - DC United

- Atlanta'da sol bek Greg Garza ve sağ açık Darlington Nagbe sakat.

- DC United cephesinde ise Ulises Segura'nın durumu şüpheli, sağ bek Nick DeLeon kesin olarak yok.

- Vancouver maçında sonradan oyuna girip asist yapan Wayne Rooney, bu akşamki maçta ilk 11'de olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 304Atlanta Utd - Dc United
    3
    2,5Üst
    1,30
    5018kez oynandı
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Philadelphia - Los Angeles

- Ülkemizde bir ara Gaziantepspor forması da giyen Haris Medunjanin, Philadelphia'da bu sezon 16 maça çıktı. (2 gol - 1 asist)

- Los Angeles'ta Ashley Cole ve Perry Kitchen cezalı. Son maç dinlendirilen Zlatan Ibrahimovic ilk 11'e geri dönüyor.

- 14 MLS maçında süre alan Zlatan, rakip filelere 11 gol bırakarak müthiş bir başlangıç yaptı.

Hem Rooney, hem de Ibrahimovic CANLI yayınla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!

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